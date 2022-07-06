В Новосибирске «голодный» рынок труда

— Ситуация с организациями, работающими в особом режиме — неполной занятости, в регионе относительно не меняется. Какие-то компании заходят в этот режим, другие из него выходят, — сообщил на пресс-конференции замминистра труда и соцразвития Новосибирской области Владимир Машанов. — Для рынка труда это нормальный процесс. Так было всегда, когда перестраивалась экономика. Такие режимы применялись и до пандемии, и до нынешних особых условий.

На сегодняшний день, по его словам, в режиме ограниченного рабочего времени в регионе функционируют 82 организации, где занято 15773 работника. Из них 3914 человек работают неполную рабочую неделю, 800 находятся в простое, 63 — в отпусках без сохранения зарплаты.

При этом Машанов отметил, что рынок труда в регионе относительно стабилен. Безработица с начала года сокращается — с 1,8% от трудоспособного населения до 1,2% (средний уровень по России — более 4%). На учете в центрах занятости сейчас стоят 17,3 тысячи человек, с начала года трудоустроены 31,4 тысячи. Вакансий, предоставленных работодателями, в базе более 37,8 тысячи.

Чиновник признал, что периодически на рынок труда выходит достаточно большое количество людей, но они быстро находят место работы.

— Судя по количеству вакансий, мы видим, что рынок труда «голодный» — и он активно поглощает высвободившийся персонал. Кто-то уходит к конкурентам, кто-то на сезонные работы, кто-то встает на биржу, — комментирует Машанов. — Напомню, государство сейчас превентивно работает с гражданами и работодателями. Мы мониторим рынок, понимаем, где ожидается массовое высвобождение, и сразу же предлагаем гражданам программы переобучения, трудоустройства по специальностям и т.д.

Для работодателей разработана программа, позволяющая в случае падения объемов по ключевой деятельности часть сотрудников переводить на сезонные работы. При этом МРОТ, взносы в фонды, налоги за такой персонал оплачивает бюджет. Для тех предпринимателей, кто попал в сложную финансовую ситуацию, но хочет сохранить коллектив, это интересная мера господдержки. Компаниям, принимающим на работу выпускников сузов и вузов, из бюджета также компенсируются зарплаты, налоги и соцвыплаты новичкам в течение 3 месяцев после трудоустройства.

На Новосибирском инструментальном заводе упал объем заказов воспользовались ситуацией и проводят активный набор сотрудников, закрывая свой дефицит кадров, — поясняет Владимир Машанов. — Кстати, мы не исключаем, что после завершения периода сезонных работ временно трудоустроенные могут прийти в центры занятости. Заранее к этому готовимся и разрабатываем варианты их занятости.

Замминистра также отметил, что сегодня в области выплаты по безработицы получают 13,7 тысячи человек. На эти цели из бюджета региона выделены 1,2 млрд рублей, из них 674 млн израсходованы. В целом чиновник заявил, что в ключевые KPI центров занятости сейчас входит разница между вставшими на учет и трудоустроенными, а также скорость их нового трудоустройства.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области резко вырос спрос на вахтовиков.