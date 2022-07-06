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Около 6 млн рублей – такой ущерб нанесли АО «РЭС» майнеры в Ленинском районе Новосибирска

  • 06/07/2022, 11:51
Очередную незаконную майнинг-ферму выявили в ходе рейда в Ленинском районе Новосибирска.

новости бизнесаПроверка была инициирована энергетиками после получения от ведущего оператора сотовой связи письма о подозрительном кабеле, подключенном к электрическим сетям, по которым обеспечивается электроснабжение инфраструктуры сетей связи общего пользования.

Персоналом АО «РЭС» совместно с сотрудниками прокуратуры и полиции, а также представителями оператора мобильной связи был выявлен факт незаконного потребления электроэнергии в крупном масштабе. Предприимчивые дельцы-майнеры скрытно подключились к опоре ЛЭП напряжением 10 кВ путем прокладки электрического кабеля под землёй и запитали таким образом целый ангар с оборудованием для майнинга (в общей сложности порядка 170 шт. ASIС). Кроме того, неучтённую электроэнергию потребляла и мощная система вентиляции, также оборудованная в ангаре.

На нарушителей был составлен акт о неучтенном потреблении более 1,2 млн кВт*ч электроэнергии, что в денежном эквиваленте достигло почти 6 млн рублей. По данному факту АО «РЭС» было подано заявление в органы правопорядка на привлечение владельцев ангара к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного статьей 165 УК РФ.

Помимо нанесения существенного ущерба сетевой организации недобросовестные майнеры поставили под угрозу бесперебойное функционирование сервисов мобильной связи одного из ведущих сотовых операторов региона.  Ведь при выходе из строя данного участка электросетей могут остаться без средств коммуникации сотни тысяч его абонентов.

В настоящее время майнинг-оборудование изъято, несанкционированный кабель демонтирован, а следственными органами проводится расследование с участием специалистов электросетевой компании.

Примечательно, что этот нарушители не в первый раз фигурирует в актах о незаконном потреблении электроэнергии. В принадлежащем этим же собственникам объекте услуг автосервиса бригада АО «РЭС» выявила хитроумное устройство, позволяющее использовать электроэнергию в обход счётчика.

Специалисты АО «РЭС» и в дальнейшем продолжат непримиримую борьбу с незаконным потреблением энергоресурса, в том числе с помощью сознательных граждан, которые теперь могут получить вознаграждение за сообщение о незаконном потреблении электроэнергии.

Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

  • позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;
  • заполнив форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;
  • отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp и Viber.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика электросети АО «РЭС»


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