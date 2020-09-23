ГК Astra Linux приглашает на ежегодную практическую конференцию «IT-трансформация 2020. Практика и решения с Astra Linux».

Мероприятие посвящено цифровизации и импортозамещению в сфере IT. Призвано продемонстрировать уже проверенные, доказавшие свою эффективность решения и практические кейсы по миграции с зарубежных продуктов на отечественные.

Конференция ориентирована на лиц, принимающих решения в области IT: руководителей и представителей ИБ и IT-департаментов органов исполнительной власти, силовых ведомств, госкорпораций, промышленных предприятий, коммерческих организаций и компаний с госучастием, учебных заведений и медицинских учреждений, отечественных вендоров аппаратного оборудования и ПО, дистрибуторов и интеграторов.

Ключевые темы конференции:

IT-трансформация госсектора и бизнеса — новый технологический уклад;

импортозамещение как драйвер отечественного рынка информационных технологий;

практика импортозамещения: «зрелость» отечественных продуктов и успешные кейсы;

изменения в нормативной базе;

переход на импортонезависимые решения: стратегия, тактика, методология;

технопарки, киберполигоны — государственные ресурсы для госсектора и бизнеса;

средства и инструменты виртуализации и разработки;

программа Ready for Astra Linux: совместные решения;

научная основа Astra Linux Special Edition;

система подготовки кадров и методологическое обеспечение образовательного процесса и многое другое.

Цели мероприятия:

продемонстрировать практические решения для миграции на отечественное ПО и примеры успешной кооперации российского «софта» и «железа»;

способствовать построению предметного диалога между государством и бизнесом, вендорами, системными интеграторами и заказчиками,

совместно найти наиболее эффективные решения.

Спикеры — представители ведущих IT-компаний России, а также ведомств и госорганизаций с опытом миграции на отечественные решения.

Конференция пройдет в безопасном онлайн-формате, но сохранятся все преимущества «живого» общения. Будут организованы:

индивидуальные ВКС (личные кабинеты) с докладчиками;

выделенные каналы каждому спикеру для общения со слушателями в формате «вопрос-ответ».

Участников ждет минимум теоретических выкладок и максимум практики, розыгрыши призов, подарки от организаторов, а также сюрприз от ГК Astra Linux — выступление спецгостя.

Мероприятие пройдет 15 октября.

Регистрация обязательна. Количество участников ограничено.

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами