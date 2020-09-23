ГК Astra Linux приглашает на ежегодную практическую конференцию «IT-трансформация 2020. Практика и решения с Astra Linux».
Мероприятие посвящено цифровизации и импортозамещению в сфере IT. Призвано продемонстрировать уже проверенные, доказавшие свою эффективность решения и практические кейсы по миграции с зарубежных продуктов на отечественные.
Конференция ориентирована на лиц, принимающих решения в области IT: руководителей и представителей ИБ и IT-департаментов органов исполнительной власти, силовых ведомств, госкорпораций, промышленных предприятий, коммерческих организаций и компаний с госучастием, учебных заведений и медицинских учреждений, отечественных вендоров аппаратного оборудования и ПО, дистрибуторов и интеграторов.
Спикеры — представители ведущих IT-компаний России, а также ведомств и госорганизаций с опытом миграции на отечественные решения.
Конференция пройдет в безопасном онлайн-формате, но сохранятся все преимущества «живого» общения. Будут организованы:
Участников ждет минимум теоретических выкладок и максимум практики, розыгрыши призов, подарки от организаторов, а также сюрприз от ГК Astra Linux — выступление спецгостя.
Мероприятие пройдет 15 октября.
Регистрация обязательна. Количество участников ограничено.
Возраст 18+
Фото предоставлено организаторами
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