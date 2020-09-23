Новосибирская компания оштрафована за коррупцию

Куйбышевская межрайонная прокуратура Новосибирской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в 2018 году директор ООО «Торнадо», действуя в интересах юридического лица, перевел на личный расчетный счет руководителя МУП «Горводоканал» свыше 180 тыс. рублей. Денежные средства предназначались за содействие организации в заключении муниципальных контрактов на прокладку трубопроводов на территории г. Куйбышева.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Мировой судья признал ООО «Торнадо» виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Ранее вступившим в законную силу приговором Куйбышевского районного суда Новосибирской области директор предприятия признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

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