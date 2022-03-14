РУСФОНД собирает деньги на лечение ребенка с церебральным параличом

Диагноз детский церебральный паралич Саше поставили в десять месяцев после многочисленных медицинских обследований.

— Держать голову и сидеть с поддержкой Саша начала только около двух лет. Сейчас дочка сидит и ползает, может недолго стоять у опоры, ходит по дому в ходунках. Она умственно развита: заговорила еще до года, рисует, читает, плетет бусы из бисера, занимается паралимпийским видом спорта – бочче (игра с мячом). В пять лет она прошла курс лечения в московской клинике с помощью Русфонда, — рассказывает мама Саши Евгения Гоглова.

Девочка нуждается в продолжении реабилитационного лечения.

— У Саши детский церебральный паралич, нарушение моторного и двигательного развития. Ей требуется продолжить восстановительное лечение, главная цель – нормализовать мышечный тонус, повысить двигательную активность, развить навыки ходьбы. Мы должны научить Сашу стоять без опоры и самостоятельно пересаживаться с инвалидного кресла на диван, говорит Оксана Тасенкова, невролог-реабилитолог Центра семейной медицины (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 289 044 рубля. Семья Саши не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Заплатить для нас большая проблема: муж потерял работу и не может устроиться в нашем небольшом городке. Пожалуйста, помогите! — просит Евгения.

Помочь Саше можно по ссылке.