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Итоги зимы в гигакалориях и дефектах

  • 07/03/2019, 11:34
Энергетики СГК подводят производственные итоги закончившейся зимы.

Итоги зимы в гигакалориях и дефектахНовосибирские и Барабинская ТЭЦ СГК за минувшие три месяца — декабрь, январь и февраль — выработали на 600 тыс. Гкал больше, чем прошлой зимой. Показатели составили 5 млн 938 тыс. Гкал и 5 млн 305 тыс. Гкал соответственно.

Эксперты СГК говорят, что все дело – в температуре наружного воздуха, главном факторе, который влияет на показатели выработки тепловой энергии. Нынешняя зима была в целом холоднее предыдущей. Особенно затяжным морозным периодом была первая декада февраля. А самым холодным месяцем зимы по количеству холодных дней – декабрь. Наиболее «ударным» по выработке стало 6 февраля 2019 года отпуск тепловой энергии по Новосибирским и Барабинской ТЭЦ в этот день составил 81654 Гкал. Среднесуточная температура воздуха в этот день была минус 27,7 градусов.

Для справки: средние температуры нынешней зимы: -19,5 градусов — декабрь 2018 года, -14,7 — январь 2019 года, -16,3 — февраль 2019 года. Предыдущей зимой было -12,3, -21,1 и -15,2 градусов мороза соответственно.

Добавим, в нынешнем отопительном периоде с декабря по февраль энергетики выявили и устранили 538 повреждений на теплосетях, в предыдущем за такой же период — 478 повреждений.

Фото: пресс-служба СГК

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