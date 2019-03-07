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Доля женщин-руководителей в Новосибирске выросла на 10 %

HeadHunter определил 4 факта о женщинах с точки зрения трудоустройства.
  • 07/03/2019, 11:54
Доля женщин-руководителей в Новосибирске выросла на 10 %

Аналитики HeadHunter рассмотрели резюме и результаты опросов представительниц прекрасного пола и выделили 4 факта, характеризующих женщин Новосибирска с точки зрения трудоустройства.

Факт 1. Самые «женские» профессиональные сферы в Новосибирске это: «Бухгалтерия», «Управление персоналом», «Спорт, фитнес, красота», «Административный персонал»», «Наука, образование», «Медицина, фармацевтика», «Домашний персонал», «Маркетинг, реклама», «Банки», «Консультирование» и «Государственная служба». Именно здесь доля резюме, размещенных женщинами, составляет минимум две трети. А вот реже всего представительниц прекрасного пола можно встретить в «Автомобильном бизнесе», «Безопасности», «Рабочем персонале» и «Добыче сырья».

Факт 2. Средняя ожидаемая зарплата, которую указывают соискательницы Новосибирска в этом году в резюме, составляет 36 900 рублей (для сравнения: мужчины хотят зарабатывать в среднем на 20% больше).

— Это характерно не только для Новосибирска, а для всей страны в целом: женщины, в отличие от мужчин, готовы работать за меньшие деньги. В зависимости от позиции и профессиональной сферы разница может составлять 10-20%, — отмечает Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter ФО. — Почему так происходит? Во-первых, мужчины размещают резюме в высокооплачиваемых отраслях чаще, чем женщины, например, в сферах «Добыча сырья», «ИТ, телеком» и «Высший менеджмент», которые в нашем регионе входят в число самых «дорогих», 70-90% резюме традиционно принадлежат сильному полу. При этом, женщин на порядок больше в сферах, где зарплаты не превышают среднерыночные. Например, такую ситуацию можно наблюдать в «Бухгалтерии» и «Административном персонале».

Факт 3. Доля женщин-руководителей за последние восемь лет выросла на 10%. Отметим, что в Новосибирске в профессиональной сфере «Высший менеджмент» прекрасному полу принадлежат 31% резюме.

Факт 4. Отношение к празднованию 8 марта у мужчин и женщин, практически, одинаковое. 21% соискателей воспринимает 8 марта как праздник весны и красоты (среди женщин эта доля выше — 26%), зато 67% считают этот праздник — праздником всех женщин.

Фото: pixabay.com, автор- ernestoeslava

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