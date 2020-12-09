Иван Шмидт: Ролью невинной жертвы слишком увлекаться не стоит

В 2021-2022 годах с новосибирской карты долгостроев должен исчезнуть один из самых «нервных» адресов — незавершенка в микрорайоне Новомарусино. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС Алексей Колмаков, заместитель министра строительства Новосибирской области.

— По Новомарусино есть алгоритм, который разработан Минстроем совместно с конкурсным управляющим ППК «Фонд», — сказал Алексей Колмаков. — В связи с большим дефицитом средств достраивать объекты в Новомарусино планируется через ППК «Фонд». В областном бюджете предусмотрены на достройку 689 млн на 2020-2022 года. Этих денег достаточно, чтобы в следующем году взяться за самые проблемные объекты города, по которым у нас был самый большой дефицит средств. В том числе и за тот самый новомарусинский дом, где больше всего обманутых дольщиков. Дефицит средств на этом доме составляет около 500 млн.

Тот факт, что дефицит по одному новомарусинскому дому (500 млн рублей) почти равен бюджету, суммарно выделенному на ВСЕ долгострои Новосибирска (689 млн рублей), Алексей Колмаков странным или противоречивым не считает. Поскольку те самые 689 млн — это так называемая «драйверная» сумма.

— Эти 689 млн впоследствии помогут привлечь и бюджетные деньги РФ — по миллиарду рублей в год. А каждый миллиард — это, например, большая современная школа и дополнительный ресурс на работу с проблемой дольщиков. А сумма в 689 млн — не такая уж и маленькая. И она, напомню, бюджетная, — заявил чиновник. — Нет никакой жесткой аргументации в пользу того, что мы должны достраивать за бюджетные деньги коммерческие объекты. Согласитесь, эти деньги могли пойти на строительство школ или детских садов. Но пущены на доделку домов-недостроев, которые фактически являются коммерческими объектами, ибо строились на продажу. То есть бюджетные деньги идут на устранение последствий чьего-то коммерческого фиаско, поскольку эти последствия имеют социальное проявления. Это, так сказать, добрая воля и гуманитарная деятельность Минстроя.

Второй спикер пресс-конференции, министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, развивая мысль Алексея Колмакова, аккуратно намекнул, что обманутые дольщики достойны действенной помощи и сострадания. Но часть ответственности за собственное положение лежит и на них. И потому, мол, ролью невинной жертвы слишком увлекаться не стоит: покупаешь по-хитрому — будь готов и сам быть обманутым.

— При покупке квартир каждый человек делает личный выбор, — рассуждает Иван Шмидт. — Когда человек заключает договор долевого участия, где некоторые аспекты «серые», за рамами законодательства, он должен представлять диапазон последствий.

Например, по его словам, подобные нюансы выявились при решении проблемы так называемого «тульского» блока.

— По некоторым частям этого комплекса заключались договоры в обход 214-го закона, — поясняет Алексей Колмаков. — По таким дольщикам тоже есть алгоритм от Минстроя. Изначально мы включали их в реестр обманутых дольщиков — и потом в рамках 583-го закона предоставляем им квартиры. Некоторые люди из этого списка уже квартиры получили. Некоторые даже договоры долевого участия получили. После того как ведение реестра было снято с Минстроя области, мы внесли изменения и с октября этого года ведем собственный список обманутых дольщиков, чьи права невозможно восстановить иными мерами. В этом списке граждане, которые заключали договора по «серым» схемам, ставим их в реестр конкурсных управляющих. Постепенно мы восстановим права всех обманутых дольщиков, но это работа кропотливая, она требует времени.

Например, в том же Новомарусино пока не устранено главное препятствие к форсированному решению проблемы. Единственное, что мешает начать работы в уже сейчас — банковская предыстория долгостроя.

— Прежний застройщик ООО «ДЖН» заключил договор с ПАО «Просмвязьбанк» и земельные участки, на которых строились эти дома, заложил, — пояснил Алексей Колмаков. — Пока эти участки в залоге у банка, ППК «Фонд» не может провести наблюдательный совет для принятия официального решения о достройке. И, соответственно, нельзя размежевать земельные участки. Но над этой проблемой мы сейчас работаем вместе с конкурсным управляющим. На видеоконференции с участием ППК «Фонд» будут представители прокуратуры и обманутые дольщики Новомарусино. Процесс решения проблемы мы сделаем максимально проницаемым. Кроме ППК «Фонд» действуют и другие меры бюджетной поддержки. Это масштабные инвестиционные проекты, это персональные субсидии гражданам. Мер много. Есть три пути решения проблемы обманутых дольщиков, три кита, так сказать. Первый — судебный возврат средств, денег, присвоенных недобросовестными застройщиками. Второй путь — участие дольщиков в достройке объектов. И третий — бюджетное финансирование. Три этих «кита» должны быть задействованы вместе.

Анонсированная Алексеем Колмаковым видеоконференция фактически оставила проблему на том же месте: голодающие дольщики свою протестную акцию решили не прекращать и отказались считать себя коммерческими инвесторами, которые, дескать, обязаны учитывать коммерческие риски — и потому сами за себя отвечают. В сообществе обманутых дольщиков «Дольщик Новосибирска ЖК Новомарусино» «ВКонтакте» такой риторический прием назвали «переводом стрелок и переносом с больной головы на здоровую». Вопрос с землей в залоге члены этого сообщества называют искусственно запутанным.

В частности, Сергей Шмидт, участник сообщества, поинтересовался, почему банку нельзя заявить про то, что земля вообще-то не принадлежала Варвянскому (генеральный директор ООО «ДНЖ», застройщик ЖК «Новомарусино»):

— Он же заложил взятую в аренду землю за кредит? Есть служба безопасности банка, есть коллекторы, в конце концов. Почему в отношении обычного заемщика это работает, а по отношению к Варвянскому — нет? Попробуйте перестать ипотеку платить — налетят все вместе с судебными приставами и прокуратурой включительно!

Другой участник сообщества, Алексей Стасюк, подчеркнул, что отождествление дольщиков с инвесторами — грубая риторическая манипуляция, поскольку проблемный дом изначально был компонентом президентской программы «Жилье для российских семей», следовательно, не является в чистом виде коммерческим объектом. И ответственность за его несдачу должна конфигурироваться именно в контексте невыполнения президентской программы.

Как бы то ни было, голодовка дольщиков до сих пор продолжается (с 1 декабря), а сами они конфликтным аспектом назвали подмену понятий — атрибуцию их как коммерческих партнеров ООО «ДЖН». Кроме того, протестующие назвали «имитационным» решением проблемы подачу ходатайства только по одному единственному дому. А последовательно-пообъектная передача всех недостроев невозможна до межевания и снятия залога на аренду земли. Снятие залога возможно в судебном порядке, а скоротечность такого процесса очень расплывчата — она может занять от месяца до года. Потому сроки достройки домов в Новомарусино можно в равной степени назвать и оптимистичными (в контексте намерений Минстроя), и туманными (в контексте восприятия дольщиков).

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