Как зарабатывать деньги за рубежом удаленно

Именно в этой стране возможно купить недвижимость, а затем получать от нее средства. Давайте разбираться, каким образом возможно получать доход, если инвестировать в недвижимое имущество Турции.

Турция – один из лучших рынков недвижимого имущества

Инвестиции в недвижимость Турции – возможность заметно обогатиться. Дело в том, что здесь развито инвестирование в объекты недвижимого имущество. При этом не все инвесторы готовы жить в приобретенной квартире. Некоторые предоставляют объекты для аренды другим пользователям (туристам, местным жителям и пр.).

Высокий спрос на инвестирование в турецкие апартаменты со стороны российских и европейских покупателей объясняется довольно просто. Подобные вложения считаются максимально выгодными и предоставляют своему владельцу множество привилегий.

Так, среди них принято выделять:

Всего 4% налога на куплю-продажу;

Владение недвижимым имуществом подтверждается ТАПУ, что считается основанием для оформления вида на жительство и гражданства в будущем.

Возможность ликвидно сдавать недвижимость в аренду.

В качестве факторов, которые привлекают иностранных инвесторов, называют довольно большой выбор жилых помещений, а также приемлемая их стоимость. При этом, не стоит полагать, что высокая доходность считается единственной причиной, благодаря которой находятся многочисленные инвесторы.

Так, среди преимуществ называют:

Стабильность экономического развития. Согласно экспертам, Турция обладает хорошими перспективами на международном рынке. Она входит в топ стран, которые имеют динамично развивающуюся экономику.

Развитие туризма. Практически все турецкие курорты популярны среди иностранных граждан. Кроме того, туристический сектор нашел поддержку со стороны правительства.

Большое количество объектов недвижимого имущества и привлекательная стоимость на них. Так, вы можете купить квартиру от 30 000 евро, которая будет отвечать всем вашим высоким требованиям.

В результате, покупая недвижимое имущество в Турции, вы не только повышаете собственные шансы на получение гражданства, но и возможность увеличить доход за счет сдачи объекта в аренду.

В качестве основной цели покупки недвижимости в Турции выступает сохранение капитала и возможность получения дополнительного дохода. Так, вы получаете довольно стабильный заработок за счет того, что будете сдавать имущество в аренду, сокращая затраты, потраченные на покупку данного объекта.

На практике имеется ряд вариантов, согласно которым вы можете инвестировать в объекты недвижимого имущества в Турции. Так, вы можете приобрести собственность для личного пользования или для сдачи аренды туристам. Поверьте, отбоя от путешественников не будет, ведь Турция привлекает своим мягким климатом, а многие иностранцы предпочитают жить в апартаментах, а не в гостиницах.

Чтобы надежно заключить сделку купли-продажи недвижимости, лучше обратиться к проверенному риэлтерскому агентству. Таковым выступает Liga Real Estate. Кроме того, после оформления сделки, вы можете через специалистов агентства воспользоваться дополнительной услугой (послепродажный сервис), благодаря которой, компания может помочь со сдачей в аренду приобретенной вами недвижимости.

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