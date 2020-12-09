Пандемия поможет найти инвестора для горнолыжного курорта «Салаир»

— Мы продолжаем продвигать проект горнолыжного курорта «Салаир» на всех выставках, предлагаем его финансовым институтам и инвесторам, которые ищут, куда вложить деньги. Тема непростая, так как 4 года назад для реализации этого проекта требовались около 2,5 млрд рублей, а сегодня он подорожал минимум на 50%, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Пока готовых инвесторов нет, подчеркнул чиновник. При этом он отметил, что ситуация с внутренним туризмом в России меняется.

— Мы видим четкую ориентацию правительства РФ на господдержку внутреннего туризма, идет пересмотр походов к отрасли, появляются программы cash back и другие. Мы в регионе готовим новую госпрограмму, планируем открыть новый туристско-информационный центр. Надеемся, что у инвесторов появится спрос к таким проектам, как «Салаир», — добавил он.

Напомним, горнолыжный комплекс «Салаир-Олимпик» был впервые представлен общественности в 2015 году. К нему проявляли интерес спортивные федерации России и отдельные частные инвесторы. Существующим проектом предполагается, что «Салаир» включит в себя гостиничную инфраструктуру, несколько лыжных трасс протяженность 2-3 км и другие объекты, что впоследствии позволит принимать на территории области соревнования федерального, а то и международного уровня.

Кстати, по словам министра, в Новосибирской области сейчас строятся около 30 новых гостиниц для приема туристов. Во многом эта инфраструктура создается под международный молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Кроме того, в регионе открылся региональный центр волейбола, который может принимать крупные соревнования. В проекте — строительство центра единоборств и центра сноуборда. Они также могут привлечь болельщиков из других регионов.

— Все это выведет туристическую сферу и сферу услуг Новосибирской области на новый уровень, — уверен Решетников.

Между тем, по итогам пандемийного 2020-го, из-за закрытых границ обороты гостиничного бизнеса в Новосибирской области упали на 40%, в туротрасли падение составило 75%. Это самая серьезный отрицательная динамика из всех отраслей экономики региона в нынешнем году.

Фото: pixabay.com, автор- nervosa22