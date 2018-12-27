Мобильный интернет по другим правилам

Развитие мобильного интернета в Новосибирске шло примерно так же, как и во всех прочих городах — не считая того, что наш город был вторым в России, где заработала сеть быстрого интернета Tele2. Тогда еще 3G. Оператор на старте оказался не в самом выгодном положении: ему пришлось догонять конкурентов, развивавших быстрый интернет уже несколько лет.

— У нас было одно важное преимущество — рынок и пользователи были готовы к скоростному интернету. Нам нужно было просто рассказать о том, что услуга у нас есть, а не учить ей пользоваться, — вспоминает директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский.

На сегодняшний день из четырех федеральных операторов именно Tele2 занимает первое место по темпам развития сетей LTE. По данным Роскомнадзора, с начала 2018 года компания удвоила количество базовых станций этого стандарта, в то время как ближайший конкурент показал прирост всего на 50%. По общим темпам строительства, куда входят не только сети 4G, Tele2 занимает второе место.

— С ноября 2014 года мы ни на день не прекращали строить сети, для начала расширив до необходимого уровня сеть 3G. Сейчас 90% жителей Новосибирской области живут в зоне покрытия 3G. Для сравнения: на момент нашего прихода в Новосибирск 3G были доступны 62,5% населения региона. Фактически это даже не весь Новосибирск. Чтобы расширить долю покрытого населения на 30% и сохранить высокую скорость интернета, нам пришлось за четыре года увеличить количество базовых станций стандарта 3G в 11,5 раза, — вспоминает технический директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Евгений Картузов.

Сеть 4G заработала в конце августа 2016 года примерно с тех же позиций, что и 3G — около полутора миллионов пользователей по всей области. За два с небольшим года Tele2 смогла довести этот показатель практически до уровня 3G — мобильный интернет четвертого поколения стал доступен тем же 90% жителей Новосибирской области. Сделать это удалось вдвое быстрее. 2018 год стал для Tele2 знаковым: впервые интернет-трафик в сети 4G/LTE обогнал интернет-трафик в сети 3G. Это случилось осенью.

— Возможно, вы помните, как в 2014 году, отвечая на вопрос: «А почему не запустить сразу 4G?», мы прогнозировали, что 3G будет самой популярной технологией доступа к мобильному интернету как минимум до 2018 года. Наш прогноз оправдался. Два года назад на 3G приходилось до 90% общего трафика передачи данных. Год назад — 65%. Еще в августе 2018 года сеть 3G оставалась основным каналом передачи данных — 52% трафика проходили через нее, — приводит данные коммерческий директор Tele2 «Сибирь» Максим Соловьев. — Но в сентябре ситуация круто поменялась. 54% всего трафика в сети 4G и всего 45% — в 3G. Сейчас через сеть 4G проходит почти 60% всего объема мобильного трафика данных.

Прирост в сети LTE за год почти не отстал от роста числа базовых станций. На 86% вырос трафик в сети LTE, на 83% — во всех сетях. Одной из главных причин такого прироста Максим Соловьев назвал запуск больших кластеров покрытия 4G в районах области.

— Почему нам так интересны именно клиенты с 4G? — задается вопросом Максим Соловьев. — Все просто: они используют больше услуг связи и больше платят. Самое приятное в том, что многие из этих клиентов очень давно с нами, но только недавно купили себе современный мощный смартфон. Или переставили в такой нашу SIM-карту, убрав другую «симку» во второй слот или «звонилку». То, что клиенты с 4G-смартфонами больше качают — вполне очевидно (разница, по данным Tele2, составляет почти 3,5 раза). Но, как показывает статистика оператора, спрос на голосовые звонки у пользователей LTE-устройств тоже выше — они говорят на 75% больше, чем в среднем по клиентской базе. И естественно, что они больше платят — средний чек пользователей LTE-гаджета на 90% выше, чем у тех, кто не пользуется этой технологией.

Фото: предоставлено пресс-службой компании