ИЯФ СО РАН и НГТУ НЭТИ открывают новую магистратуру для будущих инженеров

Новосибирский государственный технический университет НЭТИ (НГТУ НЭТИ) совместно с Институтом ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) запускают новую магистерскую программу «Радиофизические методы исследований» на базе Физико-технического факультета НГТУ (ФТФ НГТУ), сообщили в пресс-службе ИЯФ СО РАН.

В магистратуре будут готовить специалистов инженерно-технического профиля для работы в научных лабораториях, научно-конструкторском отделе, инженерных службах и на экспериментальном производстве ИЯФ СО РАН. Вместе с этим планируется подготовка кадров для Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), включенного в национальный проект «Наука», и других проектов программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».

Отмечается, что на базе нового магистерского профиля «Радиофизические методы исследований» выделено 10 бюджетных мест. Образовательная программа и преподавательский состав сформированы. За два года обучения магистранты прослушают дисциплины «Конструирование электрофизических установок и ускорителей», «Синхротронное излучение», «Диагностика пучков в ускорительной технике», «Современные проблемы физики» и другие. Предметы читают преподаватели НГТУ НЭТИ и научные сотрудники ИЯФ СО РАН.

Отмечается, что с первого курса магистратуры студенты будут официально трудоустроены в ИЯФ СО РАН.

— Традиционно базовая магистратура ФТФ НГТУ выпускает для ИЯФ СО РАН именно физиков, то есть мы получаем младших научных сотрудников, – рассказывает заместитель директора ИЯФ СО РАН, курирующий взаимодействие с НГТУ НЭТИ, кандидат физико-математических наук Игорь Чуркин. – Но нам нужны и специалисты инженерно-технического профиля, как для обеспечения работы существующих крупных научных установок (в Институте постоянно работает два коллайдера, инфраструктурный комплекс для изучения физики плазмы), так и для реализации новых проектов – в структуру Института входит научно-конструкторский отдел и крупное экспериментальное производство с высоким уровнем технического и технологического оснащения. Поэтому к нам можно прийти работать, даже если ты не мечтаешь стать ученым.

Новая магистратура, считают специалисты, поможет Институту не только пополнять молодыми кадрами штат экспериментального производства, научно-конструкторского отдела ИЯФ СО РАН, но также станет источником кадров для проектов, реализуемых в рамках программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», например, ЦКП «СКИФ».

Фото предоставлено пресс-службой ИЯФ СО РАН, автор- Светлана Ерыгина