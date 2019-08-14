ИЯФ СО РАН запустил экспериментальный ускоритель

В Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) начала работу экспериментальная станция для учебных и технологических работ с синхротронным излучением (СИ) на накопителе ВЭПП-4. Основное назначение новой установки — подготовка научного и инженерно-технического персонала для работ с СИ в интересах научных организаций, вузов и промышленности. Среди них — специалисты, которые будут работать в Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов (ЦКП «СКИФ») и других синхротронных центрах, а также будущие потенциальные пользователи — представители различных областей науки. В первых экспериментах на новой станции приняли участие студенты физического факультета (ФФ) НГУ и радиоэлектронного факультета (РЭФ) НГТУ НЭТИ, говорится в пресс-релизе вуза.
Со следующего учебного года станция будет использоваться как базовая для выполнения лабораторных, курсовых и дипломных работ студентов НГУ и НГТУ НЭТИ.
Фото пресс-службы НГТУ НЭТИ
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