ИЯФ СО РАН запустил экспериментальный ускоритель

В Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) начала работу экспериментальная станция для учебных и технологических работ с синхротронным излучением (СИ) на накопителе ВЭПП-4. Основное назначение новой установки — подготовка научного и инженерно-технического персонала для работ с СИ в интересах научных организаций, вузов и промышленности. Среди них — специалисты, которые будут работать в Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов (ЦКП «СКИФ») и других синхротронных центрах, а также будущие потенциальные пользователи — представители различных областей науки. В первых экспериментах на новой станции приняли участие студенты физического факультета (ФФ) НГУ и радиоэлектронного факультета (РЭФ) НГТУ НЭТИ, говорится в пресс-релизе вуза.

Помимо обучающей функции, станция также послужит стендом для проверки и испытаний нового оборудования, прежде всего, рентгеновских детекторов, которые также изготавливают в ИЯФ СО РАН. Станция задумана для студентов различных направлений и уровней подготовки: студентов 2 – 4 курсов ФФ НГУ (физические основы эксперимента), ФЕН НГУ (взаимодействие СИ с веществом), студентов НГТУ НЭТИ, (инженерное и конструкторское обеспечение экспериментов), а также магистрантов новой междисциплинарной магистратуры НГУ — будущих пользователи станций, задача которых — научиться готовить образцы для экспериментов и обрабатывать полученные данные.

Со следующего учебного года станция будет использоваться как базовая для выполнения лабораторных, курсовых и дипломных работ студентов НГУ и НГТУ НЭТИ.

Фото пресс-службы НГТУ НЭТИ