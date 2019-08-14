Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

«Новосибирский бизнес готов к длинным проектам»

В Райффайзенбанке зафиксировали рост среднего срока инвестиционных кредитов, выданных сибирским предпринимателям.
  • 14/08/2019, 18:40
АО "Райффайзенбанк"

Райффайзенбанк в Новосибирске увеличил объемы финансирования среднего бизнеса. Кредитный портфель в этом сегменте вырос по итогам первого полугодия 2019 года на 63% до 3,99 млрд рублей. Всего новосибирские компании из сегмента среднего бизнеса (оборот от 500 млн до 5 млрд) получили в Райффайзенбанке кредиты на сумму 4,29 млрд рублей, что на 57% больше результатов прошлого года, сообщает пресс-служба банка.

— По итогам полугодия рост в Райффайзенбанке показали все бизнес-сегменты, но драйвером стал средний бизнес региона. Мы отмечаем интерес компаний к инвестиционным проектам, направленным на развитие бизнеса. В объемах выдач доля инвесткредитов составила около 20%, и она продолжает расти, — говорит Илья Шаталов, заместитель директора по корпоративному бизнесу регионального центра «Сибирский» Райффайзенбанка. — Еще один важный тренд — вырос средний срок инвестиционных кредитов сибирским предпринимателям. Сегодня запрашиваемый срок финансирования в основном стремится к 5 годам (ранее компании рассматривали 3-летние сроки). Это значит, компании готовы реализовывать крупные и долгосрочные проекты.

Кроме того, в банке активно развивается документарный бизнес — аккредитивы и гарантии, которые заменяют классическое кредитование и используются при масштабной внешнеэкономической деятельности. Портфель документарного бизнеса в сегменте средних компаний Новосибирска удвоился по итогам первого полугодия 2019 года. Всего за шесть месяцев было выдано более 1 млрд гарантий и аккредитивов.

Число клиентов среднего бизнеса Райффайзенбанка в Новосибирске выросло за полугодие на 22%. Количество открытых счетов юридическим лицам выросло на 55% по сравнению с шестью месяцами прошлого года.

Фото пресс-службы банка

Популярное с сайта

В продажах «женские» резюме составляют 67%

В продажах «женские» резюме составляют 67%

14/08/2019, 18:29
За год количество резюме от женщин в Новосибирске сократилось на 4,4%.
В конце августа в Новосибирске пройдет «Новь кино»

В конце августа в Новосибирске пройдет «Ночь кино»

14/08/2019, 18:15
Бесплатный показ трёх популярных новинок российского кинематографа намечен в формате «open-air».
Регионам Сибири рекомендовали перенимать опыт друг друга

Регионам Сибири рекомендовали перенимать опыт друг друга

14/08/2019, 18:04
В полпредстве недовольны работой субъектов федерации округа по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с бизнесом.

Актуальный разговор

Никто не спорит — реформа отрасли назрела

«Никто не спорит — реформа отрасли назрела»

Все материалы
Новости

Новосибирские пчеловоды экспортировали в КНР 23 тонны меда

14/08/2019, 19:43

В Новосибирске строится новый молзавод мощностью 20 тонн в сутки

14/08/2019, 19:35

Для выпускников детдомов организуют социальную гостиницу

14/08/2019, 19:19

В области увеличивается сеть для раздельного сбора ТКО

14/08/2019, 19:06

ИЯФ СО РАН запустил экспериментальный ускоритель

14/08/2019, 18:52

В продажах «женские» резюме составляют 67%

14/08/2019, 18:29

В конце августа в Новосибирске пройдет «Ночь кино»

14/08/2019, 18:15

Регионам Сибири рекомендовали перенимать опыт друг друга

14/08/2019, 18:04

Микрокредиторы отказываются от коллекторов-посредников

14/08/2019, 17:59

Поселок Садовый получит участки под инфраструктуру

14/08/2019, 17:47

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска