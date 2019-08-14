«Новосибирский бизнес готов к длинным проектам»

Райффайзенбанк в Новосибирске увеличил объемы финансирования среднего бизнеса. Кредитный портфель в этом сегменте вырос по итогам первого полугодия 2019 года на 63% до 3,99 млрд рублей. Всего новосибирские компании из сегмента среднего бизнеса (оборот от 500 млн до 5 млрд) получили в Райффайзенбанке кредиты на сумму 4,29 млрд рублей, что на 57% больше результатов прошлого года, сообщает пресс-служба банка.

— По итогам полугодия рост в Райффайзенбанке показали все бизнес-сегменты, но драйвером стал средний бизнес региона. Мы отмечаем интерес компаний к инвестиционным проектам, направленным на развитие бизнеса. В объемах выдач доля инвесткредитов составила около 20%, и она продолжает расти, — говорит Илья Шаталов, заместитель директора по корпоративному бизнесу регионального центра «Сибирский» Райффайзенбанка. — Еще один важный тренд — вырос средний срок инвестиционных кредитов сибирским предпринимателям. Сегодня запрашиваемый срок финансирования в основном стремится к 5 годам (ранее компании рассматривали 3-летние сроки). Это значит, компании готовы реализовывать крупные и долгосрочные проекты.

Кроме того, в банке активно развивается документарный бизнес — аккредитивы и гарантии, которые заменяют классическое кредитование и используются при масштабной внешнеэкономической деятельности. Портфель документарного бизнеса в сегменте средних компаний Новосибирска удвоился по итогам первого полугодия 2019 года. Всего за шесть месяцев было выдано более 1 млрд гарантий и аккредитивов.

Число клиентов среднего бизнеса Райффайзенбанка в Новосибирске выросло за полугодие на 22%. Количество открытых счетов юридическим лицам выросло на 55% по сравнению с шестью месяцами прошлого года.

Фото пресс-службы банка