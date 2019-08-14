В области увеличивается сеть для раздельного сбора ТКО

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона ООО «Экология – Новосибирск» в рамках информационного сотрудничества направил в адрес 2ГИС перечень контейнерных площадок, оснащенных емкостями для раздельного сбора отходов. В перечне отражены 2070 мест накоплений отходов, которые в дальнейшем будут размещены на карте, сообщает пресс-служба регоператора. Информация о точках сбора отходов будет регулярно обновляться.

— Внедрение раздельного сбора — одна из задач для регионального оператора. Раздельное накопление и переработка – это самый безопасный способ обращения с отходами. На сегодняшний день для города более чем с полуторамиллионным населением услуга по установке контейнеров для раздельного накопления ТКО является очень востребованной, — комментирует генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова. — Мы выступаем в роли координатора между транспортными организациями и управляющими организациями, органами местного самоуправления и населением, мы видим куда необходимо поставить такие контейнеры и где они будут использоваться максимально эффективно.

60674 Сейчас на карте 2ГИС есть информация о 23 тысячах контейнеров для раздельного сбора отходов. Больше всего точек приходится на крупные города: в Москве 2317 таких контейнеров, в Уфе — 1796, в Волгограде — 1128, в Казани — 1092, в Екатеринбурге — 914, в Омске — 827, в Новосибирске — 741.

Ещё около 28 тысяч мест — это пункты, где принимают отходы одного типа. Туда можно сдать, например, ртутные термометры, люминесцентные лампы, использованные батарейки для последующей утилизации. В Москве таких пунктов 3800, в Санкт-Петербурге — 1977, в Нижнем Новгороде, Уфе, Казани и Новосибирске — более 1000.

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