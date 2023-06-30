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Июльские работы в саду и огороде по лунному календарю в 2023 году

  • 30/06/2023, 15:59
Лунный календарь садовода-огородника
В июле приходит время для сбора урожая. Долгожданные ягоды, огурцы, помидоры и некоторые сорта яблок можно снимать.

Кроме этого, не стоит забывать о борьбе с вредителями, увлажнении почвы, рыхлении и прополке. Лунный календарь подскажет, в какие дни стоит заниматься этими работами, а в какие лучше отдохнуть, чтобы труд на земле не оказался бесполезным.

Работы по лунному календарю в июле

В первые два дня на растущую Луну продолжаем прореживать морковь и свеклу, убираем сорняки и вносим подкормки. Разрешается удалить пасынки у томатов. Живая изгородь требует обрезки, а газон стрижки. Рекомендовано обрезать деревья и кусты.

3 июля — полнолуние. Это время, когда на земле не рекомендуется работать. Можно заняться планированием на будущее или просто отдохнуть.

После полнолуния Луна начинает убывать. Самое время собирать урожай, заготавливать лекарственные травы для последующей сушки и обрабатывать сад и огород от вредителей. Выкапываем луковицы цветов для дальнейшей просушки, вносим подкормки под многолетние цветы. Пора окучивать картофель и обрабатывать его от болезней.

В середине месяца можно высаживать деревья и кусты, а также цветы с закрытой корневой системой. Не забывайте обрезать отцветшие и засохшие цветы и удалить усы у клубники. Полезно внести удобрения под бобовые. Сажать и пересаживать растения в это время не рекомендовано.

17 июля, в новолуние, работы на земле не проводятся. Можно заняться обрезкой сухих веток на деревьях и кустах, а также заняться прополкой.

После новолуния Луна входит в фазу роста. Самое время заняться прополкой, формированием плетей огурцов, удалением пасынков у томатов, мульчированием, обработкой сада и огорода от заболеваний и вредителей. Доступны любые виды обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Конец месяца благоприятен для посева редиса, редьки, гороха, зелени и пряных трав. Грядки, на которых урожай убран, можно засеять сидератами. На помидорах пора удалить лишние завязи и соцветия, так как плоды на них уже не успеют сформироваться. Это время благоприятно для закладки компоста. В конце месяца будет удачным сбор семян, корнеплодов и плодов с фруктовых деревьев. Заготовки на зиму получатся отличными.

В последний день месяца можно заняться земляными работами и внесением подкормок. У садовой земляники пора обрезать засохшие листья, порыхлить землю и окучить кустики, а также полить раствором марганцовки и внести золу.

Садоводам и огородникам стоит помнить о влиянии Луны на рост и развитие всех культур, чтобы получить хороший урожай и здоровые растения.

На растущую Луну полезно сажать все, что растет вверх: травы, овощи (огурцы, помидоры, перец, тыкву, кабачки, капусту), цветы. Можно сеять семена, высаживать рассаду.

На убывающую Луну обращаем внимание на то, что будет расти под землей. Например, картофель, корнеплоды, лук на репку. В это время полезна корневая подкормка. Борьба с вредителями и заболеваниями будет успешной.

Неблагоприятны для занятий на земле полнолуние и новолуние. В эти дни растения лучше не трогать. Если в этот период привести в порядок газон и подрезать траву, она будет расти медленно, что облегчит дальнейший уход за ним. Нецелесообразно в новолуние рыхлить почву и заниматься прививкой.

В целом нет смысла педантично следовать всем рекомендациям, которые касаются лунного цикла. Есть еще погодные условия, личные дела и непредвиденные обстоятельства. Однако и забывать о влиянии нашего загадочного спутника не стоит.

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