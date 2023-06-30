Когда ожидаются магнитные бури в июле 2023 года

Что такое вспышки на Солнце и чем они опасны?

Вспышки на Солнце явление нормальное, указывающее на выход плазмы в космическое пространство. Данное вещество достигает земной поверхности в форме так называемого «солнечного ветра». До земли он долетает примерно за 24 часа. Наша земля обладает магнитным полем, под влиянием «солнечного ветра» происходит его мгновенное хаотичное изменение.

Такие вспышки отрицательно влияют на людей, ухудшая кровоток в мелких капиллярах. Самочувствие от этого страдает, так как организм престает получать кислород в нужном ему количестве. Многие люди начинают жаловаться на появление головных болей, частое сердцебиение, бессонницу.

Изменение привычной магнитной обстановки становится для организма стрессом, увеличивается синтез гормонов тревоги, возрастает число инсультов, сердечных приступов, гипертонических кризов.

Примерно половина населения земли подвержена воздействию магнитных бурь. Большинство людей в такие периоды становятся раздражительными.

Когда ждать в июле?

1 и 2 июля вспышки на Солнце будут, но слабые, примерно трех бальные.

7 и 8 июля магнитный удар достигает 4-х баллов.

11 и 12 июля – 5 баллов.

Самая сильная буря в 6 баллов ожидается 13 июля.

Активность в 3 балла также будет 14-18, 24,25 и 28 числа.

В эти дни нужно быть особенно внимательными, заботиться о своем здоровье.

Как избежать негативных последствий?

Магнитные бури – не такое уж страшное явление, если не придавать ему большого значения и соблюдать простые предписания. Повышенная солнечная активность является поводом, чтобы воздержаться для продолжительных автомобильных поездок, напряженной умственной и физической деятельности.

Чтобы самочувствие оставалось нормальным, больше отдыхайте, совершайте прогулки на свежем воздухе, но только не в самый пик жары. Пейте больше чистой воды, чтобы избежать обезвоживания в летний зной, так как на его фоне резко усиливаются головная боль и усталость. Не пренебрегайте сном в угоду делам.

При наличии хронических болезней, желательно заранее запастись необходимыми медикаментами, чтобы не пришлось в срочном порядке ехать в аптеку.

Старайтесь не употреблять напитки, в состав которых входит кофеин и уж тем более спиртное. Пренебрежение этой рекомендацией может быть чревато повышением артериального давления, проблемами с сердцем.

Во время солнечных бурь приветствуются медитации, занятия йогой. С их помощью можно успокоить разум, избавиться от тревожности. Важно суметь расслабиться, изолироваться от плохих мыслей. Если начала болеть голова – оперативно принять таблетку и не зацикливаться на дискомфорте.

Скорректируйте свой рацион, включив в него богатые питательными веществами продукты. Речь идет в первую очередь об овощах и фруктах, цельнозерновой пище.

Приветствуются легкие физические нагрузки, улучшающие циркуляцию крови, снимающие мышечное напряжение, поднимающие настроение. А вот тяжелых тренировок следует избегать, чтобы окончательно не лишиться энергии, которой и без того мало.