Рекламодателям

Когда ожидаются магнитные бури в июле 2023 года

  • 30/06/2023, 15:54
магнитнвн бури
Магнитные бури представляют собой природное явление, провоцируемое солнечной активностью. Они могут ухудшать самочувствие, вызывать перебои в работе спутникового оборудования, бытовой техники и электроники.

Что такое вспышки на Солнце и чем они опасны?

Вспышки на Солнце явление нормальное, указывающее на выход плазмы в космическое пространство. Данное вещество достигает земной поверхности в форме так называемого «солнечного ветра». До земли он долетает примерно за 24 часа. Наша земля обладает магнитным полем, под влиянием «солнечного ветра» происходит его мгновенное хаотичное изменение.

Такие вспышки отрицательно влияют на людей, ухудшая кровоток в мелких капиллярах. Самочувствие от этого страдает, так как организм престает получать кислород в нужном ему количестве. Многие люди начинают жаловаться на появление головных болей, частое сердцебиение, бессонницу.

Изменение привычной магнитной обстановки становится для организма стрессом, увеличивается синтез гормонов тревоги, возрастает число инсультов, сердечных приступов, гипертонических кризов.

Примерно половина населения земли подвержена воздействию магнитных бурь. Большинство людей в такие периоды становятся раздражительными.

Когда ждать в июле?

1 и 2 июля вспышки на Солнце будут, но слабые, примерно трех бальные.

7 и 8 июля магнитный удар достигает 4-х баллов.

11 и 12 июля – 5 баллов.

Самая сильная буря в 6 баллов ожидается 13 июля.

Активность в 3 балла также будет 14-18, 24,25 и 28 числа.

В эти дни нужно быть особенно внимательными, заботиться о своем здоровье.

Как избежать негативных последствий?

Магнитные бури – не такое уж страшное явление, если не придавать ему большого значения и соблюдать простые предписания. Повышенная солнечная активность является поводом, чтобы воздержаться для продолжительных автомобильных поездок, напряженной умственной и физической деятельности.

Чтобы самочувствие оставалось нормальным, больше отдыхайте, совершайте прогулки на свежем воздухе, но только не в самый пик жары. Пейте больше чистой воды, чтобы избежать обезвоживания в летний зной, так как на его фоне резко усиливаются головная боль и усталость. Не пренебрегайте сном в угоду делам.

При наличии хронических болезней, желательно заранее запастись необходимыми медикаментами, чтобы не пришлось в срочном порядке ехать в аптеку.

Старайтесь не употреблять напитки, в состав которых входит кофеин и уж тем более спиртное. Пренебрежение этой рекомендацией может быть чревато повышением артериального давления, проблемами с сердцем.

Во время солнечных бурь приветствуются медитации, занятия йогой. С их помощью можно успокоить разум, избавиться от тревожности. Важно суметь расслабиться, изолироваться от плохих мыслей. Если начала болеть голова – оперативно принять таблетку и не зацикливаться на дискомфорте.

Скорректируйте свой рацион, включив в него богатые питательными веществами продукты. Речь идет в первую очередь об овощах и фруктах, цельнозерновой пище.

Приветствуются легкие физические нагрузки, улучшающие циркуляцию крови, снимающие мышечное напряжение, поднимающие настроение. А вот тяжелых тренировок следует избегать, чтобы окончательно не лишиться энергии, которой и без того мало.

Image by Freepik

1 156

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Льготная ипотека
ПМЭФ2023
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Новосибирцев приглашают на военную службу по контракту
29/06/23 17:12
Контрактник из Новосибирской области Анатолий Наумов погиб в зоне СВО
28/06/23 14:12
Депутат из Новосибирской области рассказал о судьбе пятерых военных-земляков, попавших в плен
23/06/23 17:56
На Сибирском транспортном форуме представили перспективы развития дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирска

На Сибирском транспортном форуме представили перспективы развития дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирска

В городе планируют построить еще 3 моста и 6 развязок.
Читать статью >>
В Новосибирске объявлен аукцион по эко-парку в Оби

В Новосибирске объявлен аукцион по эко-парку в Оби

Ранее губернатор жестко раскритиковал мэра Оби за срыв сроков старта проекта, который получил финансирование по итогам Всероссийского конкурса.
Читать статью >>
На рынке продажи долгов микрофинансовых компаний — высокий сезон

На рынке продажи долгов микрофинансовых компаний — высокий сезон

Сегодня часто выгоднее продать долги и получить деньги прямо сейчас, чем проводить взыскание своими силами, отмечают участники рынка МФО.
Читать статью >>
Сибстекло готовится выйти на IPO в ближайшие пять лет

Сибстекло готовится выйти на IPO в ближайшие пять лет

Подготовка к размещению начнется в следующем году.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Владимир Шуев, президент фонда ветеранов спецподразделений «Антитеррор» (ФСБ), учредитель регионального военно-патриотического движения «Защитник»

Владимир Шуев — о ситуации с «маршем вагнеровцев»: В колхозе должен быть один председатель

Президент фонда ветеранов спецподразделений «Антитеррор» (ФСБ), учредитель регионального военно-патриотического движения «Защитник», советник по безопасности ИТ-компании Владимир Шуев прокомментировал Infopro54 возможные причины марша Евгения Пригожина и их последствия.
Все материалы
Льготная ипотека
ПМЭФ2023
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко высоко оценила вклад Омского НПЗ в реализацию федерального проекта «Чистый воздух»

30/06/2023, 19:27

Дмитрий Колозин назначен заместителем полномочного представителя в СФО

30/06/2023, 18:59

Аэропорт Толмачево объявил аукцион на строительство соединительной галереи между терминалами

30/06/2023, 17:38

Обновленные бани открылись в Калининском районе Новосибирска

30/06/2023, 17:19
Популярное

Июльские работы в саду и огороде по лунному календарю в 2023 году

30/06/2023, 15:59

Лунный календарь цветовода на июль 2023

30/06/2023, 11:42

Отечественная соцсеть «ЯRus» объявила о приостановке работы с 30 июня

30/06/2023, 10:21
Новости компаний

Производитель приборов ночного видения «Экран ФЭП» ускорил темпы выпуска продукции

30/06/2023, 12:40

АО «РЭС» продолжает установку «умных» счетчиков — в этом году смонтируют около 40 000 приборов

29/06/2023, 09:00

Детская карта Банка «Левобережный» вошла в топ-10 лучших карт банков России

28/06/2023, 17:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска