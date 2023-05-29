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Июньские работы в саду и огороде по лунному календарю

  • 29/05/2023, 11:15
Лунный календарь садовода-огродника
Лунный календарь поможет выбрать и спланировать удачные дни для посадки, подкормки, полива, обрезки растений и подскажет, в какие дни можно отдохнуть, не чувствуя угрызений совести.

Работы по лунному календарю в июне

В первые три дня на растущую Луну можно высаживать рассаду капусты, лук, зеленные культуры, кабачки, фасоль, помидоры, перец и баклажаны. Хорошо приживутся посаженные в это время однолетние цветы, малина, ежевика. Можно провести посадку, обрезку и прививку плодовых деревьев. Подкормка и полив в эти дни пойдет на пользу.

4 июня, в полнолуние, надо отложить работы в саду и огороде.

5 и 6 июня на убывающую Луну можно продолжать посадку овощей (лука, спаржи, перца, чеснока, редиса, свеклы), ягодных кустарников, клубники и земляники, укоренять черенки, а также проводить подкормку, прореживать всходы и бороться с сорняками. Обрезать и поливать растения не стоит. Это благоприятные дня для посадки многолетних цветов, плодовых деревьев, кустарников и клубники.

8 и 9 июня разрешается пасынковать, прищипывать и формировать огуречные плети, формировать кусты томатов. Можно прореживать всходы, полоть и собирать семена, а также обрабатывать почву. Позволено обрезать ветки и прищипывать побеги деревьев и кустов, обрезать усы у земляники и удалять лишние побеги. Не стоит ничего сеять, подкармливать и поливать.

С 10 по 12 июня сеют любые растения. Особенно хорошо развиваются посаженные в эти дни зелень, пряные и лекарственные травы, а также капуста, фасоль и морковь. Удобрения в этот период можно вносить, но только натуральные.

Очередная тройка дней подходит для поливов и подкормок, прореживания, пасынкования, рыхления почвы.

В новолуние (с 17 по 19) работы в саду и огороде откладываются. Возможна посадка цветов.

Идущие вслед за новолунием пара дней удачны для посадки овощей и цветов. Разрешается вносить удобрения и обрабатывать посадки химикатами.

С 22 по 24 разрешается сажать овощи, пасынковать томаты и окучивать картофель. Благоприятны дни для прополки. Сажать и пересаживать деревья не стоит.

Следующий день не подходит для посева овощей, подкормок и поливов. Разрешается рыхлить землю, проводить обрезку деревьев. В это время осуществляется сбор первых ягод клубники.

26 и 27 июня подходят для посадки ягодных кустов и роз, подкормки растений, поливов и пасынкования. Можно прищипывать растения, чтобы затормозить их рост.

В последние три дня месяца можно сеять зелень, салат и цветы. Удачными станут прививки и обрезка плодовых деревьев. Разрешается обильный полив, борьба с вредителями и болезнями.

Ориентируйтесь на лунный календарь, а также учитывайте климат региона проживания. Применяйте также свой личный опыт и советы специалистов.

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