«УАЗ Патриот» будут собирать в Африке

Посол Центральноафриканской Республики в Москве Леон Додону-Пунагаза считает, что русские машины достойные и крепкие. А такие машины, «УАЗ Патриот», нужны для ЦАР, потому что у них плохие дороги, пишут «Известия».

— Нам нужен именно «УАЗ» — не «Лада», — подчеркнул посол.

По словам Леона Додону-Пунагазы, на саммите Россия – Африка также будут обсуждаться темы экономического сотрудничества, в том числе строительства инфраструктуры, возведения железной дороги и обычных дорог, а также возведения домов.

Посол считает визит бизнес-делегации по линии БРИКС в ЦАР продуктивным. Он уверен, что ряд бизнесменов вернутся в страну уже с конкретными планами по строительству заводов и фабрик.

Ранее редакция сообщала, что автокомпания «Кама» готовится выпустить примерно 10 000 электромобилей.