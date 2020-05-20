Новосибирские депутаты просят Мишустина о помощи концессионерам

Новосибирские депутаты проголосовали за проект обращения на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с просьбой на федеральном уровне расширить перечень мер господдержки пострадавшим в виду ситуации с пандемией бизнес-отраслям. В частности, речь идет о том, чтобы их работникам поднять планку выплат с МРОТ до 2/3 среднемесячного заработка.

— Также считаем необходимым расширить перечень пострадавших сфер бизнеса, чтобы дать им возможность получить господдержку, компенсировать расходы местным властям, чтобы они могли выполнить все принятые на себя социальные обязательства, — сообщил в своем докладе председатель горсовета Дмитрий Асанцев.

Кроме того, отдельное внимание депутаты уделили в обращении компаниям-концессионерам, которые продолжают осуществлять свою деятельность и, как следствие, нести соответствующие расходы.

— Эти соглашения уже заключены, и, соответственно, люди платят в бюджет Новосибирска деньги по ним, — поясняет Асацнцев. — Плюс капитально вложились в строительство ряда объектов — и на протяжении двух месяцев не работают. И от оплаты их никто не освобождал. Они оплачивают налоги, зарплаты сотрудникам и еще выплачивают Новосибирску по концессионному соглашению. Кроме того, в сложное финансовое положение попали предприятия в сфере транспорта, гостиниц, зоопарков — те, кто не имеет возможности оказывать услуги, либо объем этих услуг существенно сократился.

Как напомнил председатель комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко, некоторые из компаний-концессионеров в своей деятельности, по сути, обеспечивают функционирование наиболее важных отраслей муниципальной экономики.

— У нас и детсады есть концессионные, и объекты инфраструктуры, — поясняет Бондаренко. — Это объекты, которые фактически выполняют функции муниципалитета. Но так как продолжают работать, осуществлять предпринимательскую деятельность, то оказались в аховой ситуации. Поэтому обращение считаю целесообразным и своевременным.

Депутат Олег Шестаков предложил пополнить список получателей господдержки концессионерами, с которыми только планируется заключать договоры.

— У нас запланированы новые концессии, — говорит депутат. — Например, «умные остановки». Попадут ли они сейчас в такую ситуацию? Если будем расторгать договоры с уже существующими арендаторами и заключим с новым концессионером, то, может, пока отложить этот вопрос с концессией, оставить все как есть.

Однако, как сообщил, отвечая на это предложение, спикер горсовета, вопросы с будущими концессионерами предстоит решать по мере поступления от них таких предложений.

Фото пресс-службы горсовета Новосибирска