Из Новосибирска открываются чартерные рейсы в Танзанию

Партнёры аэропорта Толмачёво авиакомпании AZUR air и Royal Flight начинают выполнение чартерных рейсов из Новосибирска в Танзанию на остров Занзибар, сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво. Первый рейс Royal Flight запланирован на 14 ноября, AZUR air — на 16 ноября. Полёты будут выполняться на воздушных судах Boeing 767-300.

Рейсы будут осуществляться с частотой раз в 10-11 дней.

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