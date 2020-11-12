Закажите пластиковую карту Банка «Левобережный» в мобильном приложении

С ней вы сможете оплачивать покупки без использования смартфона или другого мобильного устройства.

Если вы еще не оформили цифровую карту Банка «Левобережный», вы можете сделать это прямо сейчас через мобильное приложение. Она бесплатная и моментальная – за ее обслуживание не надо платить и ей можно пользоваться сразу после заказа. Рассчитывайтесь цифровой картой с любого мобильного устройства, поддерживающего бесконтактную оплату (NFC).

Дополнительно вы можете оформить обычную, стандартную банковскую карту, выбрав в приложении BL-online пункт «Заказ пластика к Цифровой карте». Для заказа нужно выполнить всего несколько простых шагов. Выберите существующую карту, подтвердите согласие с условиями обслуживания и укажите отделение банка, в котором вам удобнее всего получить карту. Пластиковую карту можно хранить дома, как дополнительный «ключ» к вашим финансам, на экстренный случай или использовать для получения наличных в банкоматах, которые не поддерживают бесконтактные операции.

Вопросы по обслуживанию в Банке «Левобережный» (ПАО) можно задать по телефону единой справочной службы: 8-800-3333-555.

Фото: пресс-служба банка