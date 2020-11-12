Ледовый городок на набережной снова будет платным

В настоящий момент, по информации мэрии Новосибирска, завершаются процедуры торгов по определению подрядчика, который построит ледовый городок на Михайловской набережной. Вероятнее всего, подрядчиком вновь выступит ООО «Лед-шоу Парк». Как сообщают в мэрии, одно из условий контракта — бесплатное посещение для семей льготных категорий. Для всех остальных посещение будет платным, как и год назад. Тогда стоимость новогоднего аттракциона составляла 300 рублей с человека. Какова будет цена билета в этом году — пока неизвестно.

— Сейчас будет формироваться стратегия по определению стоимости билета в городок, — говорит депутат горсовета Наталья Пинус. — В других городах Сибири на такие масштабные ледовые городки вход бесплатный.

Напомним, вопрос о бесплатном входе в ледовый городок на набережной депутаты горсовета активно поднимали зимой прошлого года. Как поясняют в мэрии, подобную «благотворительность» не позволяют скромные бюджетные возможности.

— Чтобы городок был бесплатным, должны быть две статьи расходов в бюджете: возведение и эксплуатация городка, — говорит начальник управления культуры мэрии Владимир Державец. — На 2020-2021 годы, к сожалению, этих денег у нас нет. Поэтому вход будет, естественно, платный. Когда официально определится победитель, стоимость посещения будет обсуждаться

В то же время, по информации мэрии, жителям и гостям города будет предложено немало альтернативных бесплатных мест для времяпрепровождения на каникулах. Так, помимо городка на набережной, будут созданы ледовые городки в Театральном сквере, на улице Ленина, в Первомайском сквере, на территории зоопарка, практически во всех парках. В некоторых дворах организуют новогодние пространства со снежными фигурами, лабиринтами и горками.

Для любителей коньков и хоккея предусмотрены 42 ледовые площадки для массового катания, из них 37 — хоккейные коробки по улицам Толбухина, Вертковской, Сибиряков-Гвардейцев, Б.Богаткова, Часовой, Полевой, Звездной, Зорге, С.Кожевникова и некоторых других, где вход и катание со своими коньками — бесплатные. Пункты проката коньков будут работать на стадионе «Чкаловец», в Нарымском сквере, на катке возле Оперного театра, возле хоккейных коробок на улицах Б.Богаткова, Часовой.

— Завершаются работы по подготовке площадок, — говорит замначальника управления физкультуры и спорта Константин Катионов. — Проведена проверка приборов учета потребления воды, осуществлен косметический ремонт бортов хоккейных коробок. Заключен договор на ремонтные работы хоккейной коробки на улице С.Кожевникова. Заливка ледового основания и дальнейшее обслуживание хоккейных коробок по городу будут осуществляться 47 сотрудниками. На период снегопадов дополнительно сформируем мобильные бригады по 3-4 человека для очистки ледовых покрытий. На 10 коробках уже установлены теплые раздевалки для посетителей.

Также катки будут действовать на территории городских парков «Березовая роща», «Сосновый бор», «Заельцовский», «Бугринская роща», «У моря Обского», в парке имени Кирова.

— По организации катка в парках «Михайловская набережная» и «Первомайский» в данный момент ведутся переговоры с инвесторами, — сообщает Катионов. — Стоимость проката коньков и услуг будет определена инвестором с учетом возраста и социального статуса потребителей этих услуг.

Помимо залитых катков, горожане, как сообщают в мэрии, могут кататься и на крытых ледовых аренах муниципальных спортивных учреждений.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что на новогодние каникулы в связи с пандемией не предусмотрены праздничные массовые мероприятия.

Фото из группы Ледовый городок на Михайловской набережной Вконтакте