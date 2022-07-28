Рекламодателям

Из Новосибирска в Москву на автомобиле

  • 28/07/2022, 16:08
Лето - отличное время для путешествий по стране в автомобиле.

Расстояние Новосибирск — Москва составляет 3 349 км. Добраться в столицу можно несколькими способами: на самолете, на поезде или с помощью самостоятельного путешествия на автомобиле. Самым увлекательным и интересным будет последний способ – по пути можно насладиться красотами российской природы и познакомиться с красивыми городами России.

Нюансы самостоятельного автопутешествия

Примерное время в пути Новосибирск – Москва, составляет 2 дня 4 часа, без учета остановок на отдых, в движении. Затраты на топливо будут составлять порядка 13 тысяч рублей. Но нужно учесть следующие моменты при планируемом путешествии, чтобы поездка прошла максимально комфортно и безопасно.

Определитесь с местом отдыха

Если машина комфортабельна и оборудована для ночевки в ней, нужно наметить места планируемых остановок. Рекомендуется выбирать стоянки рядом с кафе или заправками – это обеспечит наличие туалета и позволит комфортно освежиться с утра перед предстоящей дорогой.

Если нет возможности организовать ночевку в машине, то лучше заранее выбрать гостиницы для остановок и забронировать желаемое количество ночей в местах отдыха на пути следования по маршруту.

Впечатления или сэкономленное время?

Наша страна красива и необыкновенна. Есть множество городов, в которых стоит остановиться и погулять, много красивых мест, в которых захочется остановиться и насладиться природой. Если хочется получить максимум впечатлений от поездки и превратить ее в познавательное путешествие – то рекомендуется не торопиться и уделять время на полноценные остановки и обзорные экскурсии в городах по пути.

Но если есть необходимость добраться скорее до пункта назначения, то сейчас доступны скоростные трассы, которые позволяют с комфортом уменьшить время пребывания в пути.

Еда в дороге

На трассах обычно огромный выбор различных придорожных кафе, шашлычных и столовых. Но лучше останавливаться на обеденный перерыв в тех местах, что знакомы и проверены, либо относятся к сетевым точкам питания и не имеют негативных отзывов. Отравление в дороге – вещь совсем лишняя.

Дополнительные расходы

При планировании бюджета нужно учесть не только сумму на топливо, проживание и еду, но и включить запас на возможные расходы, такие как платные парковки, покупка сувениров и экскурсии.

Маршрут следования Новосибирск – Москва

Дорога на автомобиле по маршруту Новосибирск – Москва проходит через такие города, как Омск, Курган, Челябинск, Уфа, Казань.

От Новосибирска до Омска расстояние составляет 656 км, среднее время в пути – около 12 часов. В первый день можно остановиться на отдых в этом городе. Можно сходить на прогулку по историческому центру города, прогуляться по красивой набережной и насладиться природой в парке Птичья гавань.

Далее можно обозначить пунктом назначения города Курган (652 км) или Челябинск (761 км). В городах можно будет с комфортом переночевать, а в пути – насладиться видами уральской природы.

Следующими крупными городами по пути следования будут Уфа и Казань. Уже дорога до Уфы, по горам Уральского хребта, принесет море впечатлений и заворожит своей красотой. Также встретиться стела Европа/Азия, ведь именно по дороге из Челябинска в Уфу проходит граница. В Казани рекомендуется остановиться на обзорную экскурсию, насладиться красотами города и побывать в казанском Кремле.

От Казани до Москвы расстояние составит 861 км, и можно завершить свое путешествие марш-броском до столицы нашей Родины. Таким образом, самостоятельное автопутешествие превратится в увлекательнейшую поездку с кучей позитивных эмоций и новых впечатлений.

Фото с сайта pixabay.com

295

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

медицина офтальмология

Иван Лих, «Эксимер»: «Люди больше не хотят зависеть от плохого зрения»

Все материалы
Лента новостей

Главный архитектор Новосибирска обсудил проект строительства ЖК вместо «Универсама» с жителями соседних домов

28/07/2022, 16:44

Регион получит 913 млн рублей на реконструкцию тепловых сетей в Новосибирске

28/07/2022, 14:21

У Ильи Полякова и Игоря Белокобыльского разошлись бизнес-интересы

28/07/2022, 13:39

Новый генплан позволил застройщикам повысить этажность

28/07/2022, 12:25
Популярное

ФСИН советует заменить товары IKEA продукцией заключённых из российских колоний

28/07/2022, 16:16

Синоптики предупреждают о заморозках

28/07/2022, 15:28

«Ленфильм» признал, что не может снимать кино без импортного оборудования

28/07/2022, 12:30

Новости компаний

Ипотека для бизнеса без первоначального взноса

28/07/2022, 17:50

ВТБ применил машинное обучение при кредитовании застройщиков в 30 городах

28/07/2022, 17:39

ВТБ запустил онлайн-сервис по выкупу автомобилей

28/07/2022, 14:24

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска