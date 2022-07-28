Из Новосибирска в Москву на автомобиле

Расстояние Новосибирск — Москва составляет 3 349 км. Добраться в столицу можно несколькими способами: на самолете, на поезде или с помощью самостоятельного путешествия на автомобиле. Самым увлекательным и интересным будет последний способ – по пути можно насладиться красотами российской природы и познакомиться с красивыми городами России.

Нюансы самостоятельного автопутешествия

Примерное время в пути Новосибирск – Москва, составляет 2 дня 4 часа, без учета остановок на отдых, в движении. Затраты на топливо будут составлять порядка 13 тысяч рублей. Но нужно учесть следующие моменты при планируемом путешествии, чтобы поездка прошла максимально комфортно и безопасно.

Определитесь с местом отдыха

Если машина комфортабельна и оборудована для ночевки в ней, нужно наметить места планируемых остановок. Рекомендуется выбирать стоянки рядом с кафе или заправками – это обеспечит наличие туалета и позволит комфортно освежиться с утра перед предстоящей дорогой.

Если нет возможности организовать ночевку в машине, то лучше заранее выбрать гостиницы для остановок и забронировать желаемое количество ночей в местах отдыха на пути следования по маршруту.

Впечатления или сэкономленное время?

Наша страна красива и необыкновенна. Есть множество городов, в которых стоит остановиться и погулять, много красивых мест, в которых захочется остановиться и насладиться природой. Если хочется получить максимум впечатлений от поездки и превратить ее в познавательное путешествие – то рекомендуется не торопиться и уделять время на полноценные остановки и обзорные экскурсии в городах по пути.

Но если есть необходимость добраться скорее до пункта назначения, то сейчас доступны скоростные трассы, которые позволяют с комфортом уменьшить время пребывания в пути.

Еда в дороге

На трассах обычно огромный выбор различных придорожных кафе, шашлычных и столовых. Но лучше останавливаться на обеденный перерыв в тех местах, что знакомы и проверены, либо относятся к сетевым точкам питания и не имеют негативных отзывов. Отравление в дороге – вещь совсем лишняя.

Дополнительные расходы

При планировании бюджета нужно учесть не только сумму на топливо, проживание и еду, но и включить запас на возможные расходы, такие как платные парковки, покупка сувениров и экскурсии.

Маршрут следования Новосибирск – Москва

Дорога на автомобиле по маршруту Новосибирск – Москва проходит через такие города, как Омск, Курган, Челябинск, Уфа, Казань.

От Новосибирска до Омска расстояние составляет 656 км, среднее время в пути – около 12 часов. В первый день можно остановиться на отдых в этом городе. Можно сходить на прогулку по историческому центру города, прогуляться по красивой набережной и насладиться природой в парке Птичья гавань.

Далее можно обозначить пунктом назначения города Курган (652 км) или Челябинск (761 км). В городах можно будет с комфортом переночевать, а в пути – насладиться видами уральской природы.

Следующими крупными городами по пути следования будут Уфа и Казань. Уже дорога до Уфы, по горам Уральского хребта, принесет море впечатлений и заворожит своей красотой. Также встретиться стела Европа/Азия, ведь именно по дороге из Челябинска в Уфу проходит граница. В Казани рекомендуется остановиться на обзорную экскурсию, насладиться красотами города и побывать в казанском Кремле.

От Казани до Москвы расстояние составит 861 км, и можно завершить свое путешествие марш-броском до столицы нашей Родины. Таким образом, самостоятельное автопутешествие превратится в увлекательнейшую поездку с кучей позитивных эмоций и новых впечатлений.