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Нужные места в Омске на сайте Mapich

  • 28/07/2022, 15:56
Омск — это развитый город-миллионник. И туристам, и местным жителям будет полезно знать про нужные места в городе

На сайте Mapich можно найти и интересные, и нужные места.

На этом сайте вы сможете найти места из следующих категорий:

  1. Аптеки. Всего их 552, так что вы сможете выбрать наиболее близкую к вам.
  2. Автосервисы.
  3. Банки.
  4. Доставки готовой еды.
  5. Ночные клубы.
  6. ТЦ.
  7. Магазины электроники.
  8. Кофейни.
  9. Спортивный зал.
  10. Аэропорты.
  11. Парикмахерские.
  12. Отели.
  13. Ювелирные магазины.
  14. Кинотеатры.
  15. Кондитерские.
  16. Больницы.
  17. Автозаправочные станции.
  18. Страховые агентства.
  19. Стоматологические клиники и прочие.

При ознакомлении с одной из вышеприведённых категорий пользователь сможет просмотреть следующие данные:

  1. Количество мест. Пользователь сможет увидеть общее количество и отсортированные по определённому критерию (популярные, с фото и открытые) заведения.
  2. Фото мест. Можно просмотреть фото, которые делали либо клиенты, либо сами владельцы заведения.
  3. Часы работы. При ознакомлении с сайтом можно просмотреть часы и дни работы заведения.
  4. Расстояние от центра города. Этот пункт актуален, если вы турист и разбираетесь лишь в центре города.
  5. Улицы, которые находятся вблизи данного заведения.
  6. Компании с похожими названиям, на случай если вы ошиблись при вводе названия.
  7. Карта с расположением компании. При её использовании можно просмотреть ближайшие здания и способы добраться до места.
  8. Рейтинг заведения. Здесь можно оценить компанию и просмотреть оценки других клиентов.
  9. Переход на веб-сайт. Если вы хотите ознакомиться с компанией более подробно, то сайт Mapich представляет такую возможность. На сайте заведения вы сможете ознакомиться с ценами, дополнительными номерами, адресами филиалов и прочими данными.
  10. Дополнительные данные о работе компании во время праздников и выходных.
  11. Часто задаваемые вопросы. В данном разделе можно ознакомиться с вопросами, которые часто задают клиенты, среди них могут быть вопросы касательно адреса, телефона, рабочих часов и средней оценки на сайте Mapich.
  12. Уровень цен. Можно указать низкий, ниже среднего, средний, выше среднего и высокий уровень цен.
  13. Категории, к которые относится заведение.

Как можно заметить на сайте Mapich можно узнать всю необходимую информацию по заведению.

Если же вы заметили ошибку в информации, то вы всегда можете это исправить, путём внесения корректировок при помощи специальной опции на сайте. А если вы владелец заведения, то можно подать запрос на удаление.

Фото с сайта pixabay.com

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