ФСИН советует заменить товары IKEA продукцией заключённых из российских колоний

Руководители ФСИН Свердловской области на выставке продукции российских заключенных в Екатеринбурге в беседе с изданием «Областная газета» сообщили, что продукцию уходящих из России зарубежных брендов в силах заменить продукцией, которую производят в российских колониях, передает ГЛАС.ru. По их мнению, мебель заключённых значительно превосходит зарубежные аналоги, а себестоимость у неё ниже.

Колонии с каждым годом получают всё больше госзаказов.

— Товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут, — заключил начальник ГУФСИН по Свердловской области Александр Фёдоров.

Сообщается, что на выставке продукции российских заключённых в Екатеринбурге можно было ознакомиться с работами осуждённых из разных регионов РФ. Там были представлены различные элементы мебели, сувениры, детские игрушки и многое другое. За два дня выставки колонии подписали несколько контрактов на изготовление мебели и продали товаров на 3,5 миллиона рублей.

Присутствующие на выставке представители руководства колоний сообщили, что количество госзаказов на продукцию колоний ежегодно увеличивается.

Ранее редакция сообщала, что бизнесмен Евгений Грибов предлагал создавать на зонах предприятия и производить продукцию.