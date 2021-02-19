Из Новосибирская в Турцию по железной дороге отправлена первая партия пшеницы

Первая партия пшеницы объемом 500 тонн отправлена в Турцию железнодорожным транспортом через сухопутный погранпереход Карс со станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД. Отмечается, что срок доставки зерновых потребителю составит около 12 суток, что вдвое быстрее по сравнению с отправкой по Черному морю.

— Возможность нового маршрута с использованием транспортного коридора «Баку – Тбилиси – Карс» (БТК) позволяет не только увеличить прямой экспорт зерновых для зернопроизводителей Сибири в Турцию, но и высвобождает портовую инфраструктуру Северного Кавказа для наращивания других перевозок, — сообщил начальник Западно-Сибирского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Игорь Сарычев.

По словам Игоря Сарычева, новый железнодорожный маршрут решает проблему накопления судовых партий в портах, а также снижает затраты грузовладельца на транспортировку, так как исключается перевалка в портах и фрахт судов, что важно для экспортеров зерновых культур из Сибири.

Традиционно доставка груза в Турцию осуществляется через порты Черного моря и включает в себя более 5 логистических операций: перевозку железнодорожным транспортом, перевалку в порту, экспедирование, фрахт судна, перевалку в порту Турции и доставку потребителю. При этом сроки поставки составляют почти месяц. Западно-Сибирский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания совместно с грузоотправителем ООО «Татарскзернопродукт» и АО «РЖД Логистика» реализовали технологию прямого железнодорожного сообщения по Азербайджану и Грузии, организовав доставку зерна из Новосибирской области в Турцию.