Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Начальника ЗСЖД Александра Грицая отправили в СИЗО

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Предпринимателей, которых подозревают в даче взятки, также взяли под стражу

Ленинский районный суд Новосибирска по ходатайству следователя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России избрал меру пресечения начальнику ЗСЖД Александру Грицаю (на фото слева). Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере — в общей сумме не менее 55 млн рублей. Об этом говорится в сообщении суда, опубликованном в группе Управления Судебного департамента в Новосибирской области ВКонтакте.

Грицай взят под стражу на два месяца.

Суд также избрал меру пресечения предпринимателям, которые подозреваются в передаче взяток главному железнодорожнику региона в особо крупном размере: Михаилу Кузьмину (на фото справа) и Роману Глазову. Они также взяты под стражу на два месяца. Глазов является директором ООО «Промснаб», а Кузьмин — владельцем компании.

Постановления в законную силу не вступили.

Напомним, Грицай был задержан 16 апреля.  Его назначили начальником Западно-Сибирской железной дороги, которая является филиалом ОАО «РЖД», в мае 2018 года. Ранее Александр Грицай занимал пост депутата регионального парламента от партии «Единая Россия».

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Промснаб» создано в 2022 году. Компания занимается строительством дорог и автомагистралей. Выручка компании в 2025 году составила 134,9 млн рублей (+3372%), чистый убыток — 21,9 млн –(-137150%).

Ранее редакция сообщала о том, что экс-борец с коррупцией Андрей Хомин получил четыре года колонии в Новосибирске. 

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Все материалы

Регионы : Новосибирск

Теги : суд ЗСЖД взятка

15
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирске продают недостроенный комплекс с бассейнами

В Новосибирске продают недостроенный комплекс с бассейнами

Автор: Оксана Мочалова

На торги выставлен недостроенный комплекс бассейнов в Бугринской роще. Строительные конструкции и материалы оценены в 10,5 миллиона рублей.

Ранее объект принадлежал обанкротившейся компании «Транспортное агентство». Организация планировала создать в парке термальный комплекс с водопадом Soho Pool Club. По замыслу, там предусматривались кафе, открытый пляж с тремя бассейнами, зона для летнего отдыха и сауна. Здание хотели возвести в три этажа вдоль берега Оби. Завершить проект предполагалось ещё в 2022 году.

Читать полностью

Чиновникам Новосибирска вынесли взыскания из-за самостроя

Автор: Артем Рязанов

Прокуратура Новосибирска проверила, как мэр и главы районов борются с самостроем. Выяснилось, что чиновники постоянно срывают сроки решений городской комиссии по незаконным постройкам.

Из-за несоблюдения сроков выполнения решений городской комиссии по вопросам самовольного строительства районные прокуроры направили представления главам администраций.

Читать полностью

Мошенники используют ограничения интернета в России

Автор: Артем Рязанов

Громкий новостной фон вокруг популярных сервисов быстро превращается в удобную приманку для злоумышленников, рассказал эксперт по информационной безопасности «Контур.Эгиды» Даниил Бориславский. Он предупредил, что злоумышленники стали активно использовать тему ограничения работы интернета в России.

Самый частый сценарий — фальшивые предложения помощи. Злоумышленники рассылают ссылки в мессенджерах, по почте или в комментариях под новостями. Попав на поддельную страницу или скачав файл, пользователь передает логин, пароль или устанавливает вредоносное ПО.

Читать полностью

Водителям приготовиться: Сибуправтодор назвал участки новосибирских трасс, где летом будут идти ремонты

Автор: Оксана Мочалова

В 2026 году в Новосибирской области дорожники отремонтируют 170 км федеральных трасс и три мостовых сооружения. Часть работ (100 км) дорожники завершат в этом сезоне, ещё 70 км сдадут в 2027-м, сообщили в Федеральном управлении автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства (ФКУ «Сибуправтодор»).

С марта ведутся работы по ремонту моста через Чулым на трассе Р-254. Правую полосу откроют к маю, левую — к концу июля. На мосту через озеро Хомутино на Северном обходе в апреле начали укреплять грунт методом силикатизации. Этот метод позволяет повысить несущую способность грунта, и позитивно влияет на безопасность и комфорт передвижения по данному участку. А в Убинском районе до октября приступили к ремонту путепровода-скотопрогона. Здесь будут заменены опоры, балки, ограждение и гидроизоляция.

Читать полностью

Ветслужбы не контролируют 85% поставок мяса в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Президент «Новосибирской продовольственной корпорации», депутат Заксобрания Александр Тепляков предложил ужесточить контроль за обращением мяса в области. По его словам, сегодня в Новосибирск поступает мясо из разных регионов России, а также стран.

— На самом деле, нет понимания происхождения этого мяса. Возможно, это Казахстан, Алтай — схем достаточно много. Я общался с представителями ветеринарии из Новосибирска, и они говорят о том, что приход мяса в город мы контролируем на уровне 15%, а 85%, по большому счёту, приходят без контроля ветеринарной службы. Это принципиальная вещь, которую мы практически не контролируем, — заявил Тепляков на комитете по АПК регионального парламента.

Читать полностью

Шелкопряд захватил 77 тысяч гектаров в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Непарный шелкопряд атакует леса Новосибирской области. В ответ на запрос редакции Infopro54 в министерстве природных ресурсов и экологии региона сообщили, что по состоянию на 1 ноября 2025 года очаги вредителя зафиксированы на площади 77 320 гектаров. Из них ликвидация требуется на 41 495 гектарах — это Коченёвское и Ордынское лесничества.

— В настоящее время проводятся весенние обследования очагов. По их результатам будет принято решение о проведении мероприятий по уничтожению или подавлению численности шелкопряда с применением биологического препарата наземным способом, — говорится в ответе ведомства.

Читать полностью
Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Право&Порядок

Начальника ЗСЖД Александра Грицая отправили в СИЗО

Бизнес

В Новосибирске продают недостроенный комплекс с бассейнами

Общество

Четвёртую ГЧП-поликлинику в Новосибирске готовят к вводу в эксплуатацию

Право&Порядок

Чиновникам Новосибирска вынесли взыскания из-за самостроя

Общество

НСО попала в пятерку лидеров по изощренным мошенническим звонкам

Общество

Гидрометцентр составил прогноз погоды на весну и лето для Новосибирской области

Общество Право&Порядок

Мошенники используют ограничения интернета в России

Бизнес

Водителям приготовиться: Сибуправтодор назвал участки новосибирских трасс, где летом будут идти ремонты

Общество

Накануне выходных на Новосибирск обрушился снежный заряд

Общество

Сроки старта навигации 2026 года назвали в Новосибирске

Бизнес Власть

Ветслужбы не контролируют 85% поставок мяса в Новосибирске

Власть Общество

В Новосибирске нашли реку Карапузенок и озеро Шерстяное

Бизнес Общество

Шелкопряд захватил 77 тысяч гектаров в Новосибирской области

Финансы

Как новые кредитные условия повлияют на рынок ИЖС

Спорт

Новосибирский «Локомотив» не вышел в финал Суперлиги

Бизнес Туризм

Отдых на популярных азиатских курортах подорожал для россиян до 40%

Отставки и назначения

Павел Ивашевский возглавит департамент имущества Новосибирска

Общество Стиль жизни

В Новосибирске насчитали 240 туристических тайников, которые ищут по координатам

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Прямым текстом

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности