Начальника ЗСЖД Александра Грицая отправили в СИЗО

Ленинский районный суд Новосибирска по ходатайству следователя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России избрал меру пресечения начальнику ЗСЖД Александру Грицаю (на фото слева). Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере — в общей сумме не менее 55 млн рублей. Об этом говорится в сообщении суда, опубликованном в группе Управления Судебного департамента в Новосибирской области ВКонтакте.

Грицай взят под стражу на два месяца.

Суд также избрал меру пресечения предпринимателям, которые подозреваются в передаче взяток главному железнодорожнику региона в особо крупном размере: Михаилу Кузьмину (на фото справа) и Роману Глазову. Они также взяты под стражу на два месяца. Глазов является директором ООО «Промснаб», а Кузьмин — владельцем компании.

Постановления в законную силу не вступили.

Напомним, Грицай был задержан 16 апреля. Его назначили начальником Западно-Сибирской железной дороги, которая является филиалом ОАО «РЖД», в мае 2018 года. Ранее Александр Грицай занимал пост депутата регионального парламента от партии «Единая Россия».

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Промснаб» создано в 2022 году. Компания занимается строительством дорог и автомагистралей. Выручка компании в 2025 году составила 134,9 млн рублей (+3372%), чистый убыток — 21,9 млн –(-137150%).

Ранее редакция сообщала о том, что экс-борец с коррупцией Андрей Хомин получил четыре года колонии в Новосибирске.