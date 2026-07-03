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Бизнес

Грузооборот на ЗСЖД в Сибири начал увеличиваться

Автор: Юлия Данилова

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По сравнению с 2025 годом все еще наблюдается просадка, но разрыв сокращается. Ключевой причиной стал рост погрузки угля

Просадка сокращается

По итогам первого полугодия 2026 года грузооборот на Западно-Сибирской железной дороге сократился на 4,1% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и составил 128,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии — 156,5 млрд тонно-км (-3,3%), сообщила пресс-служба ЗСЖД.

Впрочем, по сравнению с первым кварталом 2026 года, ситуация с грузооборотом немного улучшилась. Напомним, в январе – апреле он составил 82,9 млрд тарифных тонно-км (-8% к 2025 году). Грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии  — 101,4 млрд тонно-км (-7,1%).

Отгрузка угля и руды увеличилась

Июнь для грузоперевозок по ЗСЖД был удачным: погрузка составила 21,2 млн тонн (+13,2% к июню 2025 года). Как отметили в пресс-службе компании, положительной динамики удалось достигнуть за счет роста погрузки угля (+16,5%), руды железной и марганцевой (+25,9), а также химических и минеральных удобрений (21,2%). Для сравнения, по итогам первого квартала 2026 года по этим позициям было зафиксирование сокращение отгрузки, в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.

Всего в первом полугодии на ЗСЖД погружено 125,8 млн тонн. Это на 1,4% больше, чем за тот же период 2025 года.

В лидерах роста — зерно

Максимальный прирост отгрузки в июне показало зерно — 25,1% к июню 2025 года (3,9 млн тонн). На втором месте руда железная и марганцевая — 4,1% до 3,7 млн тонн. По объему отгрузки в лидерах каменный уголь — 25,5 млн тонн (+2,6%).

Стоит отметить, что нефти и нефтепродуктов в июне на ЗСЖД было погружено 9,9 млн тонн, —  на уровне прошлого года.

В контейнерах по дороге было отправлено 2,8 млн тонн (+5,8%). По итогам первого квартала в этом сегменте была просадка — 1,9 млн тонн (-1,5% к первому кварталу 2025 года).

Напомним, президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС), член Общественного совета Минтранса России Сергей Максимов в разговоре с корреспондентом Infopro54 отмечал, что железнодорожный транспорт вносит самый большой вклад в рост грузооборота в регионе, так как в области много точек, куда можно доставлять товар по железной дороге, минуя автомобильные перевозки.

Ранее редакция сообщала о том, что по росту экспорта Новосибирская область ув 2025 году заняла второе место среди регионов России. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : уголь ЗСЖД зерно грузоперевозки

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