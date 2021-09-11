Из Новосибирской области активно вывозится лом черных металлов

В январе – августе 2021 года погрузка лома черных металлов на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области превысила 365 тыс. тонн, что на 32,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщила пресс-служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В августе текущего года объем погрузки лома черных металлов в регионе составил 50 тыс. тонн, что на 9% выше показателя августа прошлого года.

В июне новосибирское реготделение «Опоры России» и Сибирский центр ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике информации приводило статистику по динамике цен на металл. В 1 квартале 2021 года, по сравнению с 4 кварталом 2020 года, наиболее серьезный рост произошел на металлические конструкции и арматуру: в среднем на 20-30%, а на оцинкованный профнастил цены выросли более чем на 80%. В результате выросла стоимость стройматериалов, в которых присутствует доля металлических конструкций: ЖБИ-панели — на 3,9%, ЖБИ-сваи — на 9,3%. Кабельная продукция с жилами из алюминия и меди подорожала на 12,3%, трубы стальные электросварные — на 26,4%, отопительные радиаторы — на 12,4%. Во 2 квартале в среднем цены на металлоконструкции в Новосибирской области выросли на 20-30% (лист стальной сегодня стоит около 100 тысяч рублей за тонну, прокат угловой — 80 тысяч рублей за тонну, арматура горячекатанная — 65-70 тысяч рублей за тонну). Листовая сталь (горячекатанная и холоднокатанная) выросла в цене за полгода по разным видам толщины листа от 87 до 124%. Оцинкованный лист, из которого производят вентиляцию, водостоки, ограждения, электронные приборы, фасад и кровлю, подорожал на 79%.

На минувшей неделе ФАС сообщила, что начала антикартельную проверку металлургов. В распоряжении ведомства есть данные, которые могут свидетельствовать о признаках заключения ценового сговора, следствием которого может являться рост и поддержание отпускных цен на арматуру, говорится на сайте ФАС РФ. В связи с этим ведомство проводит внеплановые выездные проверки ПАО «НЛМК», ООО «Новосталь-М», ООО «Тулачермет-Сталь», ООО УК «ПМХ» на предмет заключения антиконкурентного соглашения (ст.11 Закона о защите конкуренции). Проверки проходят в Москве, Туле и Липецке.

Между тем, судя по ценам, которые размещаются на сайтах и пунктах покупки черных и цветных металлов в Новосибирске, они продолжают расти вверх.