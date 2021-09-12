Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Летом 2021 года любители палаток, нетронутой природы и песен у костра покупали в основном мелкое туристическое оборудование. Например, объёмы продаж горелок, по данным «Чек Индекса», выросли почти на треть (28%) по сравнению с июнем-августом 2020 года, канов — на 45%, трекинговых ботинок — в 2,2 раза. Говорится в совместном исследовании СберСтрахование, ЮКаssа и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Самое основное — палатки и спальные мешки — поклонники такого вида отдыха закупили ещё весной. За март-май 2021 года продажи палаток в натуральном выражении выросли на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спальных мешков — на 33%.

Вместе с объёмами продаж выросли и средние чеки. Например, на каны сейчас тратят в среднем 690 рублей, что на 14% больше, чем прошлым летом, на трекинговые ботинки — 4808 рублей (+5% к прошлому году), на палатки — 4752 рубля (+31%), на спальные мешки — 1811 рублей (+35%). В целом средний чек на туристическое оборудование, по данным ЮКаssа, вырос этим летом на 12% год к году и составил 9018 рублей.

Вместе с палатками, спальниками и горелками туристы активно запасались и спреями от насекомых. Объём их продаж в натуральном выражении летом вырос на 67% по сравнению с июнем-августом 2020 года.