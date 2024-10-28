Из Новосибирской области депортировали 15 мигрантов

24 октября в ходе профилактических мероприятий по улице Хилокской было проверено 75 мигрантов. В отношении двоих принято решение о принудительном выдворении, еще двое доставлены в военный комиссариат.
— По факту неисполнения обязанностей по воинскому учету задержаны двое человек, — отметил Кирилл Травин, замначальника ГУ МВД России по Новосибирской области, на оперативном совещании.
Всего за пределы России из Новосибирской области было депортировано и выдворено 15 иностранцев.
За прошедшую неделю в регион въехало 6 916 иностранных граждан, а покинуло 10 883.
— На миграционный учет поставлено 3,5 тысячи иностранных граждан, — пояснил Кирилл Травин.
Ранее редакция сообщала о том, что кубинца, работавшего на маркетплейсе в Новосибирске, вышлют из России.
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