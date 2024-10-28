Не по-ноябрьски дерзко: плюсовая температура и дожди останутся ещё на неделю в Новосибирске

В конце октября в Новосибирске сохранится дождливая погода и плюсовая температура. Согласно данным сервиса Gismeteo, в понедельник, 28 октября, в первой половине дня ожидается преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха +3, +6 градусов. Во второй половине дня возможен дождь.

До конца месяца дождливая погода продолжит хозяйничать в городе. Иногда будет пролетать снег. В дневные часы температура воздуха будет держаться в диапазоне +1…+4. Ночью столбики термометра опустятся до 0…-1 градуса.

Вопреки законам природы, предзимний месяц начнётся в сибирской столице с «хорошего плюса». Начиная с 1 ноября температура за окном ежедневно будет расти: к выходным она достигнет +8 градусов. В ночные часы столбики термометров поднимутся от 0 до + 4. Омрачать ноябрьское великолепие могут лишь кратковременные дожди.

28 октября в народном календаре отмечается праздник Ефимия Осеннего. Про этот день на Руси говорили так: «Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, на природу сон навевает». Это было верное наблюдение: зима приближалась, и всякое растение и животное готовилось к ее приходу.

Главная примета на Ефимия Осеннего связана со снегом. Наши предки знали: если выпал снег, зима дышит в спину — злая и холодная. Еще несколько народных примет так же помогали людям определить погоду на ближайшее время:

— В этот день небо голубого цвета — не следует ждать тёплую погоду; — Если солнце при закате окружено красными кругами, то всю неделю будет морозная погода; — Если звезды на небе тусклые, то тепло продержится ещё две недели; — Если на Ефимия снега надует — к следующей осени хлеба прибудет; — Тучи сгущаются в одном месте — к ненастью; — Атмосферное давление понижается — к ветреной погоде с осадками.

Ранее редакция сообщала о том, что главный синоптик Гидрометцентра России пообещал жителям Новосибирской области тёплый снежный ноябрь.