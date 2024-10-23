Кубинца, работавшего на маркетплейсе в Новосибирске, вышлют из России

В Новосибирске судебные приставы помогли кубинцу, который не успел оформить все необходимые документы, покинуть территорию России.
— Его поймали в ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудники миграционной службы. Нарушитель работал на складе маркетплейса, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.
Суд, рассмотрев материалы дела, вынес решение о штрафе в размере 2 тысяч рублей и выдворении за пределы Российской Федерации.
В ведомстве отметили, что чаще всего нарушают режим пребывания в стране уроженцы Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Также были зарегистрированы и отдельные случаи административного выдворения граждан Туркменистана, Монголии, Белоруссии, Афганистана, Перу, Нигерии и Кубы.
Ранее редакция сообщала о том, что за неделю выслали на родину 28 мигрантов в Новосибирской области.
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