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Кубинца, работавшего на маркетплейсе в Новосибирске, вышлют из России

  • 23/10/2024, 11:30
Автор: Артем Рязанов
Кубинца-мигранта выдворили из Новосибирской области
Он вовремя не оформил документы

В Новосибирске судебные приставы помогли кубинцу, который не успел оформить все необходимые документы, покинуть территорию России.

— Его поймали в ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудники миграционной службы. Нарушитель работал на складе  маркетплейса, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Суд, рассмотрев материалы дела, вынес решение о штрафе в размере 2 тысяч рублей и выдворении за пределы Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что чаще всего нарушают режим пребывания в стране уроженцы Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Также были зарегистрированы и отдельные случаи административного выдворения граждан Туркменистана, Монголии, Белоруссии, Афганистана, Перу, Нигерии и Кубы.

Ранее редакция сообщала о том, что за неделю выслали на родину 28 мигрантов в Новосибирской области.

Источник фото: Freepik / Автор —  wirestock

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : приставы Мигрант Кубинец выдворение


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