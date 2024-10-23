Кубинца, работавшего на маркетплейсе в Новосибирске, вышлют из России

В Новосибирске судебные приставы помогли кубинцу, который не успел оформить все необходимые документы, покинуть территорию России.

— Его поймали в ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудники миграционной службы. Нарушитель работал на складе маркетплейса, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Суд, рассмотрев материалы дела, вынес решение о штрафе в размере 2 тысяч рублей и выдворении за пределы Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что чаще всего нарушают режим пребывания в стране уроженцы Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Также были зарегистрированы и отдельные случаи административного выдворения граждан Туркменистана, Монголии, Белоруссии, Афганистана, Перу, Нигерии и Кубы.

Ранее редакция сообщала о том, что за неделю выслали на родину 28 мигрантов в Новосибирской области.