Из Новосибирской области запретили вывозить сельхозтехнику и запчасти

На минувшей неделе было пресечено несколько десятков попыток вывоза сельскохозяйственной техники за территорию региона. Соответствующий мораторий, введенный на федеральном уровне, начал действовать и на территории Новосибирской области. Об этом сообщил в докладе на оперативном совещании в правительстве глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко.

— В связи с недружественными мерами в отношении России на особом контроле находится подготовка техники и оборудования для полевых работ, — сообщает министр. — Темпы подготовки — выше прошлогодних. Продолжается работа с сервисными организациями по созданию логистических цепей поставок, поиску российских и зарубежных аналогов. Рисков снижения темпов и качества полевых работ в зависимости от возможностей техники на сегодня нет. Введен запрет на вывоз сельскохозяйственной техники и оборудования. Уже осуществлен возврат сельхозтехники и запчастей с пункта пропуска «Павловка» (Граница с Казахстаном. — Ред.) в течении последних нескольких дней.

В пресс-службе регионального Минсельхоза редакции уточнили, что речь идет о сельхозтехнике и запчастях, которые были поставлены на склады компаний-дилеров, расположенные в Новосибирской области. Далее их планировали поставить в страны Таможенного союза, но из-за моратория на вывоз, техника и запчасти остались в регионе. На работу местных сельхозпроизводителей это никакого влияния не окажет. О каких дилерах идет речь редакции не уточнили.

Как следует из доклада главы Минсельхоза, в регионе вводится или уже действует еще ряд ограничений, связанных с мораторием на проведение уполномоченными органами проверок и наложений штрафов. Особенно это касается природоохранных мероприятий по обращению с отходами животноводства. Еще один мораторий или отсрочка связаны с обязательной маркировки сельхозпродукции.

— На заседании президиума муниципальных образований будем обсуждать дополнительные меры поддержки, которые озвучил министр и которые еще будут высказаны, — говорит губернатор Андрей Травников. — В данный момент я хотел бы отметить оперативную работу нашего Министерства сельского хозяйства области по форсированию мер господдержки. Нужно держать на контроле доведение кредитных ресурсов в объеме тех сумм, которые мы заявили. Нужно добиться, чтобы продукция наших сельхозпредприятий на российских рынках была востребована. Мы должны произвести те объемы, которые планируем.

По информации регионального Минсельхоза, в настоящий момент вся техника, имеющаяся в предприятиях АПК области, подготовлена к текущей посевной кампании. Темпы технического переоснащения превышают прошлогодние. С начала года приобретены 47 тракторов. По темпам технического переоснащения лидируют Краснозерский, Колыванский. Искитимский и Коченевский районы.