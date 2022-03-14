В новосибирском Минпромторге прокомментировали ситуацию с дефицитом сахара

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров заявил, что ситуация с сахаром, возникшая из-за ажиотажного спроса находится под контролем, запасы есть, в течение недели ожидаются новые поставки.

— По результатам мониторинга, проводимого специалистами министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, а также по информации из муниципальных образований, по обращениям граждан, отмечены случаи отсутствия сахара в некоторых сетевых и розничных магазинах, повышение цены на него в розничных не сетевых магазинах. Все сигналы оперативно отрабатываются, с сетями и поставщиками, с федеральной антимонопольной службой как по доставке товаров, так и по необоснованному повышению цены, — сообщил Гончаров на оперативном заседании правительства региона.

По его словам, на данный момент у оптовых поставщиков запасы сахара превышают 600 тонн, в течение недели ожидается прибытие еще 400 тонн сахара.

— Два года назад популярными товарами были гречка и туалетная бумага, сегодня —сахар. Просьба с пониманием отнестись, оперативно обеспечить все розничные магазины необходимым запасом этого продукта, — предупредил губернатор Андрей Травников.

По словам Андрея Гончарова, по продовольственным группам, по сахару, крупам и консервам, запасы составляют в среднем 24 дня, по непродовольственным, бытовой технике, предметам личной гигиены, бытовой химии — около 65 дней, с учетом нынешнего спроса. По состоянию на конец прошлой недели средние минимальные цены в сетевых торговых объектах региона составили на сахар — 60 руб. 37 коп. за килограмм, на крупу гречневую — 106 руб. 40 коп. за килограмм, муку пшеничную — 40 руб. 54 коп. за килограмм, яйцо куриное — 73 руб. 90 коп. за десяток, масло подсолнечное — 115 руб. 58 коп. за литр.

Министр признал, что в ведомство поступает информация о росте цен на продовольственные и непродовольственные товары в несетевых магазинах районных центров и сёл региона. Минпромторг оперативно реагирует на такие сигналы, каждый случай разбирается в индивидуальном порядке, в том числе с использованием ресурсов Федеральной антимонопольной службы.

По данным Минпромторга, за прошедшую неделю практически все сети региона увеличили объемы отгрузки товаров из распределительных центров в торговую сеть примерно на 10%.