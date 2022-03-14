Что будет, если не удалить аккаунт в инстаграме или зайти через VPN

Этой ночью Россия официально осталась без инстаграма. Генпрокуратура требует признать компанию Meta, которой принадлежит соцсеть, экстремистской организацией.

Можно ли за пост или сторис стать фигурантом уголовного дела, что будет, если не удалить аккаунт, разбирались корреспонденты «Рамблера».

Инстаграм уже признали экстремистским?

Нет. Это должен сделать суд, а пока сервис всего лишь — да, теперь это воспринимается буднично — заблокирован по просьбе Генпрокуратуры. Иск о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности в России еще не рассматривался. Можно точно сказать, что процесс будет небыстрым: подготовка сторон, судебные заседания, апелляции.

Значит, сейчас пользоваться инстаграмом можно?

Пока да. Но ни в коем случае не призываем к этому, лишь констатируем: технология VPN в России не запрещена. Смотреть посты и сторис можно со спокойной душой. Власти обещают, что пользователям инстаграма не грозит уголовное преследование. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что россияне, которые продолжат пользоваться заблокированной соцсетью, не будут считаться экстремистами.

А что с фейсбуком и ватсапом? Это ведь тоже Meta.

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сказала так: россияне могут пользоваться инстаграмом, фейсбуком и ватсапом, не опасаясь, что это может быть расценено как экстремизм. Тем более ватсап никто не запрещал и не блокировал, к нему претензий пока нет.

Что с рекламой в инстаграме? За это могут наказать?

Да, если Meta признают экстремистской, размещение рекламы в инстаграме может трактоваться как финансирование экстремизма. Так считают эксперты, опрошенные «Ведомостями». Статья 282.3 УК РФ предусматривает разные варианты наказания — от штрафа в 300 000 – 700 000 рублей до лишения свободы на срок до восьми лет.

Что еще изменится, если Meta получит экстремистский статус?

Логотипы инстаграма, фейсбука и ватсапа будут запрещены. Их показ может быть приравнен к публичной демонстрации символики экстремистской организации. Статья 20.3 КоАП РФ, часть 1 — штраф до 2 000 рублей или арест на срок до 15 суток. Под запретом могут оказаться даже привычные кнопки этих соцсетей на сайтах СМИ, магазинов и компаний. Это может быть расценено как пропаганда, предположил представитель Ассоциации юристов России Вадим Перевалов.