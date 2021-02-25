Новый депутат-«пенсионер» получил мандат Заксобрания

Как уже ранее сообщалось, после сложения по собственному желанию депутатских полномочий со стороны Галины Бизяевой, прошедшей в областной парламент от партии «Пенсионеры за социальную справедливость», депутатский мандат перешел следующему за ней в территориальной группе директору ООО «Альянс» Андрею Паку. Новоизбранный депутат намерен работать в составе комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения, а также в специальной комиссии по контролю за депутатской этикой.

В настоящее время фракция «Пенсионеры за достойную жизнь» насчитывает двух депутатов. Помимо уже упомянутого Андрея Пака, ее представляет гендиректор ООО «Прогресстройгрупп» Александр Аверкин. Примечательно, что оба депутата, несмотря на название выдвинувшей их партии, в отличие от выбывшей из депкорпуса Бизяевой, еще не достигли пенсионного возраста.

По информации портала rusprofile, возглавляемое новым депутатом ООО «Альянс» зарегистрировано 13 марта 2012 года. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Сам бизнесмен является учредителем 24 и руководителем более 10 компаний с аналогичным основным видом деятельности.

Напомним, что это уже второй случай отказа от мандата с начала работы текущего созыва Заксобрания, сформированного по результатам выборов в сентябре прошлого года. Представлявший первую «тройку» единороссов депутат Госдумы Александр Карелин перешел в Совет Федерации. Его место занял директор ООО СК «Армада» Павел Кива.