Из-за пандемии Новосибирская область недобрала всего 6,5 млрд рублей

— Пандемия ударила по экономике региона и доходам бюджетов разных уровней. План по собственным доходам мы не исполнили. Недобрали 6,5 млрд рублей или 6% от плана, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — С одной стороны, это плохо. С другой — это меньше, чем страшные 17 млрд недобора, которые мы ожидали в мае 2020 года, когда уточняли прогноз исполнения бюджета из-за пандемии.
Кроме того, глава региона подчеркнул, что индекс прироста собственных доходов бюджета Новосибирской области по итогам 2020 года при этом составил 101,2%, по сравнению с 2019 годом.
— Несмотря на все сложности, динамику по наращиванию собственной доходной базы и экономики региона мы сохранили, — заявил он.
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