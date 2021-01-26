Массовое производство вакцины «ЭпиВакКорона» начнется в феврале

— По моей информации, технологический процесс производства вакцины «ЭпиВакКорона» на отдельных предприятиях России уже находится на завершающем этапе. Более-менее серьезные объемы, в том числе этой вакцины, мы ожидаем в феврале, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Губернатор напомнил, что разработчик «ЭпиВакКороны» — ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» — это научный центр, который не располагает промышленными мощностями. На базе своих лабораторий центр может произвести только ограниченное количество вакцины. Первую партию «ЭпиВакКороны» — 1 тысячу доз — регион получил в декабре 2020 года.

Пока основной объем вакцины, которую область использует для прививок от коронавируса, — это вакцина «Спутник-V», разработанная в институте НИЦЭИ им Н.Ф. Гамалеи. Сегодня она производится на трех крупных предприятиях РФ.