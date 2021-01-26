Переход на формат «to go» и интернет-магазин компенсировали потери «Кузины»

Прошедший год был специфическим, но, при этом, одним из самых эффективных. Компания сумела отлично консолидироваться, укрепить свои позиции и нащупать точки роста. За период локдауна сеть потеряла порядка 25% выручки, но, в отличие от предприятий традиционного общепита, смогла компенсировать спад за счет работы в формате «to go» и оперативно запущенного интернет-магазина, отметили в пресс-службе консалтингового партнера компании ООО «Юнисервис Капитал».

Кризис урезал планы компании по развитию, однако «Кузина» продолжила открывать новые локации. Накануне праздников, 29 декабря начал работу магазин в Первомайском районе Новосибирска. Всего по состоянию на 1 января 2021 года сеть насчитывала 42 магазина в Новосибирске, 9 в Москве и еще 11 точек, открытых по франшизе.

В 2021 году одним из направлений развития «Кузины» является коллаборация с другими компаниями. Первым проектом в данной сфере стало сотрудничество с «Макароникой», которое успешно развивается уже около полугода и имеет высокую маржинальность. Еще один проект реализован с компанией REDMOND, у которой имеется обширная линейка кофейного оборудования — кофе-машины и кофеварки домашнего типа. В рамках коллаборации сеть кондитерских взяла под реализацию и разместила в своих заведениях технику REDMOND, по цене ниже рыночной. Партнеры же, в свою очередь, рекомендовали молотый и зерновой кофе от «Кузины» как наиболее подходящий для их техники продукт.

Постепенно продвигается проект по реализации фирменных продуктов компании в сторонних сетях. Кондитерские изделия под брендом «Кузина» уже можно купить в «Ашане» и «Ленте», ведутся переговоры с крупным игроком на рынке доставки — «Самокат».

— В прошлом году «Самокат» уже выдвигал «Кузине» предложение по работе в Москве. И сейчас, заходя в Новосибирск, предложил продолжить сотрудничество еще и в столице Сибири, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в 2021 году сеть кондитерских намерена продолжить развитие уже существующих проектов и коллабораций, открыть новые локации в Москве и Новосибирске, а также начать продвижение своих фирменных батончиков. Эта продукция уже представлена в магазинах сети, теперь готовится почва к ее массовому продвижению — разрабатываются промо-материалы, коммерческие предложения, упаковка.