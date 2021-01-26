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Переход на формат «to go» и интернет-магазин компенсировали потери «Кузины»

  • 26/01/2021, 16:15
Переход на формат «to go» и интернет-магазин компенсировали потери «Кузины»
Для компании 2020 год стал одним из самых эффективных.

Прошедший год был специфическим, но, при этом, одним из самых эффективных. Компания сумела отлично консолидироваться, укрепить свои позиции и нащупать точки роста. За период локдауна сеть потеряла порядка 25% выручки, но, в отличие от предприятий традиционного общепита, смогла компенсировать спад за счет работы в формате «to go» и оперативно запущенного интернет-магазина, отметили в пресс-службе консалтингового партнера компании ООО «Юнисервис Капитал».

Кризис урезал планы компании по развитию, однако «Кузина» продолжила открывать новые локации. Накануне праздников, 29 декабря начал работу магазин в Первомайском районе Новосибирска. Всего по состоянию на 1 января 2021 года сеть насчитывала 42 магазина в Новосибирске, 9 в Москве и еще 11 точек, открытых по франшизе.

В 2021 году одним из направлений развития «Кузины» является коллаборация с другими компаниями. Первым проектом в данной сфере стало сотрудничество с «Макароникой», которое успешно развивается уже около полугода и имеет высокую маржинальность. Еще один проект реализован с компанией REDMOND, у которой имеется обширная линейка кофейного оборудования — кофе-машины и кофеварки домашнего типа. В рамках коллаборации сеть кондитерских взяла под реализацию и разместила в своих заведениях технику REDMOND, по цене ниже рыночной. Партнеры же, в свою очередь, рекомендовали молотый и зерновой кофе от «Кузины» как наиболее подходящий для их техники продукт.

Постепенно продвигается проект по реализации фирменных продуктов компании в сторонних сетях. Кондитерские изделия под брендом «Кузина» уже можно купить в «Ашане» и «Ленте», ведутся переговоры с крупным игроком на рынке доставки —  «Самокат».

— В прошлом году «Самокат» уже выдвигал «Кузине» предложение по работе в Москве. И сейчас, заходя в Новосибирск, предложил продолжить сотрудничество еще и в столице Сибири, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в 2021 году сеть кондитерских намерена продолжить развитие уже существующих проектов и коллабораций, открыть новые локации в Москве и Новосибирске, а также начать продвижение своих фирменных батончиков. Эта продукция уже представлена в магазинах сети, теперь готовится почва к ее массовому продвижению — разрабатываются промо-материалы, коммерческие предложения, упаковка.

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Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

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Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

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Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

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Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

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Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

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Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

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Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

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Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

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Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

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Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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