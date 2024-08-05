Из-за повреждения ЛЭП более 100 тысяч жителей Бердска остались без света и воды

Вечером в воскресенье грузовой автомобиль врезался в опору линии электропередачи 110 кВ (ЛЭП), расположенной в районе Химзавода в городе Бердск. В результате были повреждены провода, нарушено снабжение электричеством части потребителей Новосибирского района области, Советского района Новосибирска и города Бердска, сообщила пресс-служба компании «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»). Позже мэр Бердска Роман Бурдин уточнил, что город остался не только без света, но и без воды.

— Через опору проходили основной и резервный источники питания. Сейчас делаем все чтобы восстановить свет горячую и холодную воду, — пояснил в телеграм-канале Роман Бурдин. — Ситуация нестандартная. Никогда за всю историю Бердска таких аварийных ситуаций не было.

Он также сообщал, что в больницы доставляют дизель-генераторы для обеспечения электричеством оборудования для больных, которые находятся на ИВЛ, а также термошкафов для лекарств. «РЭС» принимает решение об изменении схемы электроснабжения.