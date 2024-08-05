Молодой мужчина погиб в лобовом ДТП на федеральной трассе под Новосибирском

На трассе Р-256 в Новосибирской области после столкновения с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля Honda Civic. Смертельная авария произошла в Искитимском районе около 6 утра 5 августа.

По данный Госавтоинспекции, следуя со стороны Барнаула в сторону Новосибирска Honda Civic выехал на встречную полосу в месте, где выезд запрещен, и совершил касательное столкновение со встречным грузовым автомобилем Scaniaс полуприцепом.

От мощного удара передняя часть легковушки смяло в гармошку.

— В результате аварии 25-летний водитель Honda Civic скончался на месте его 25-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован. На месте дорожного транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, — сообщили в областном ГАИ.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске арестовали 24-летнего водителя Mercedes, который насмерть сбил женщину-пешехода на улице Большевистской в ночь на 31 июля. Виновника аварии объявили в розыск и через несколько часов обнаружили его автомобиль в гараже в центре города. Машина была без регистрационных номеров, а сам лихач без водительских прав.