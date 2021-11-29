«Из-за стресса после смерти отца у сына выявили сахарный диабет»

Ваня рос здоровым и спортивным, играл в хоккей, плавал в бассейне, на соревнованиях по биатлону занимал призовые места.

— Когда ему было девять лет, в нашу семью пришла беда: умер муж. Ваня тяжело переживал смерть отца, стал замкнутым, запустил учебу, резко и сильно похудел. Я встревожилась и отвела его к врачу. Анализ крови показал очень плохие результаты: уровень сахара превышал норму в пять раз! Дальше была реанимация и еще один стресс, когда сын узнал о своем диагнозе и новых правилах жизни: нужно было колоть инсулин по пять-семь раз в день и каждые два часа прокалывать пальцы глюкометром, — рассказывает мама Вани Мария Ликонцева.

Сейчас, в подростковом периоде, у Вани начались резкие скачки сахара, спорт пришлось оставить. Врачи рекомендуют приобрести систему непрерывного мониторинга глюкозы.

— У мальчика сахарный диабет 1-го типа, болезнь протекает нестабильно, с частыми перепадами уровня сахара в крови. Непрерывный мониторинг глюкозы с помощью специального аппарата FreeStyle Libre поможет Ване избежать опасных для жизни состояний и снизить риск осложнений, — говорит Анна Кудрявцева, педиатр Бердской центральной городской больницы (Бердск).

По данным Русфонда, стоимость аппарата составляет 162 748 рублей. Семья Вани не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Проблема в том, что эта система стоит дорого, мне такую покупку не осилить, одна воспитываю сына, поэтому обращаюсь к вам с просьбой о помощи! — просит Мария.

Помочь Ване можно по ссылке.