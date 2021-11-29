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Кто будет контролировать ремонт улицы Кедровой и Гусинобродского шоссе?

  • 29/11/2021, 15:26
Автор:
Новости Новосибирска
Определены компании, которым предстоит мониторить работы на двух знаковых городских дорожных объектах. Цена одного из контрактов в ходе торгов упала в 6 раз.

За ходом реконструкции участка Гусинобродского шоссе в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Дзержинского и Октябрьского районов Новосибирска (участки от улицы Волочаевской до городской черты и участок от улицы Дегтярева до улицы Зеленодолинской) предстоит надзирать ООО «Доринвест», за реконструкцией дороги по улицы Кедровой в Калининском и Заельцовском районах (участки от Мочищенского шоссе до городской черты и от Мочищенского шоссе до улицы Лобачевского) — ООО «Технадзор». Данная информация размещена на сайте закупок по итогам проведения торгов, объявленных департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Общая начальная цена обоих лотов составила 13,6 млн рублей.

Что касается ГБШ, то победитель торгов ООО «Дорэксперт» снизил цену контракта с 7,5 до 5,8 млн рублей, что лишь на 100 тысяч меньше, чем у серебряного призера ООО «Технадзор», предложившего 5,9 млн. Обратный расклад по первому и второму местам получился в результате торгов по Кедровой, где победивший «Технадзор» сбил начальную цену контракта в 6 раз — с 6,1 до 1,1 млн, обойдя «Дорэксперта», предложившего 2,3 млн рублей. Такое удешевление контрольных работ породило неофициальную версию о возможной аффилированности контролеров с компаниями-подрядчиками. Напомним, работы по улице Кедровой и ГБШ ведет АО «Новосибирскавтодор».

В этих торгах в качестве «независимых» лабораторий примут участие компании, аффилированные с крупной дорожно-строительной организацией Новосибирска…, прогнозировал месяц назад один из телеграмм-каналов. Разумеется, лоты на контроль собственных работ они готовы забрать хоть бесплатно. И есть подозрение, что качество ремонта магистралей явно не вырастет, хотя контролеры отрапортуют, что работа проведена на «отлично».

Как сообщается на официальном сайте «Технадзора», «Новосибирскавтодор» является одним из ключевых партнеров компании. Более того, «Новосибирскавтодором» руководит экс-директор «Технадзора» Юрий Бондаренко. По данным Seldon.Basis, директор и собственник компании — Игорь Чубукин. Компания заключила 51 контракт, больше всего подписано с ФКУ «Сибуправтодор». В 2021 году контракты также были подписаны с Минтрансом региона, с мэрией Новосибирска на реконструкцию площади Лыщинского.

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С другой стороны, примечательна и высокая степень конкуренции по обоим объектам. Так, за право контролировать реконструкцию ГБШ «сражались» 8 компаний (помимо упомянутых лидеров торгов — ООО «Инсилаб», ООО «ИЦ Миратех», ООО «Стройкомплект», ООО «Строительная лаборатория», ООО «Стройнадзор» и ООО «Стройгрупп контроля и качества»), на Кедровой — 6 (те же самые, за исключением ООО «Инсилаб» и ООО «Стройкомплект»). Однако, как следует из документации торгов, заявки всех заявившихся на торги участников, за исключением «Технадзора» и «Дорэксперта», признаны не соответствующими требованиям, установленным документацией об аукционе.

ООО «Дорэксперт» (Москва) основано в 2013 году. Компания оказывает инжиниринговые услуги на объектах дорожной инфраструктуры федерального, регионального и муниципального значения: строительный контроль на объектах дорожной инфраструктуры, инженерное сопровождение технологических процессов строительных работ, диагностика и мониторинг объектов дорожного строительства, технологическое обеспечение внедрения новых материалов и технологий.

ООО «Технадзор» (Новосибирск) учреждено в 2011 году. Компания выполняет следующие виды работ: строительный контроль и технический надзор государственного заказчика, строительный контроль генерального подрядчика, инженерное сопровождение дорожно-строительных технологических процессов, диагностика объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта транспортных сооружений, консалтинговые услуги в сфере транспортного строительства и инновационных технологий, лабораторные испытания дорожно-строительных материалов и полуфабрикатов.

В августе пресс-служба регионального ТУАД сообщала, что с начала 2021 года дорожных подрядчиков оштрафовали на 38 млн рублей. Больше половины начисленных штрафов пришлось на компанию «Новосибирскавтодор».

Фото со страницы мэра Новосибирска в Facebook

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : торги реконструкция контроль дороги


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