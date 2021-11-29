Новосибирцы не спешат проходить вакцинацию, чтобы устроиться на работу

По данным сервиса SuperJob, в Новосибирске в 2,6% вакансий содержится требование о наличии сертификата вакцинации от COVID-19, а в 2,3% вакансий в городе указывается готовность от кандидата сделать прививку. Доля резюме, где есть отметка о пройденной вакцинации от COVID-19, в мегаполисе равняется 12% (это самый низкий показатель среди российских городов-миллионников); ещё 5,2% соискателей сообщили в своих анкетах на онлайн-платформе, что готовы привиться или проходят вакцинацию в текущий момент.

— Вакансий в целом по стране, содержащих пункт о необходимости наличия сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса, в ноябре — 1,2%. Доля вакансий, требующих наличия QR-кодов, выше среди вакансий для медицинского персонала, сотрудников сферы общественного питания и ритейла, квалифицированных рабочих, специалистов сферы услуг и логистической отрасли. Каждая сотая вакансия требует от кандидатов готовности сделать прививку, — сообщили аналитики SuperJob.

В сервисе по поиску высокооплачиваемой работы уточнили, что среди соискателей 15,9% уже проставили отметку о пройденной вакцинации в своих резюме, еще 3% указали статус «Готов(а) к вакцинации» или «Прохожу вакцинацию».

Доля резюме, где есть отметка о пройденной вакцинации от COVID-19, выше всего в Волгограде (17,9% от общего числа резюме в мегаполисе), Уфе (17,6%) и Москве (17,4%). Реже всего подобные сведения публиковали в резюме соискатели из Новосибирска (12%) и Перми (13%).