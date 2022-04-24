Из-за ухода с финансового рынка РФ нерезидентов вырастет роль частных инвесторов

Информационное агентство Finam.ru провело онлайн-конференцию «Фондовый рынок России: операция «разморозка». Ее участники считают, что в ближайшие два квартала индексы продолжат консолидироваться на низких уровнях, однако уже к концу года может начаться восстановление. При этом сложившаяся ситуация, по мнению экспертов, открывает новые перспективы: в частности, повышение роли розничных инвесторов из-за ухода с рынка нерезидентов и быстрого развития инфраструктуры для физических лиц.

Прошел почти месяц после возобновления работы российский фондового рынка после затянувшейся трехнедельной паузы. Однако торги по-прежнему нельзя назвать полноценными из-за запрета на короткие продажи, сокращения времени торговой сессии, а также «выбывших» нерезидентов. Поэтому на ближайшее время самый оптимистичный сценарий — консолидация на текущих уровнях, считает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов:

— Сохранение геополитических рисков не позволит российским индексам выйти на положительную территорию в текущем и следующем кварталах, поскольку санкционное давление на российскую экономику и ее сжимание при отсутствии вливания ликвидности пока остается базовым сценарием.

Тем не менее в долгосрочной перспективе ситуация может кардинально измениться, считает эксперт. По его словам, инструменты российского фондового рынка сейчас наиболее интересны для долгосрочных инвесторов, которые держат активы на горизонте 5-10 лет.

Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин считает, что восстановление рынка возможно уже к концу года. Лучше рынка, по мнению эксперта, будут выглядеть нефтегазовый и металлургический сектора, в меньшей степени пострадавшие от санкций.

— В качестве диверсификации также можно обратить внимание на продуктовый ретейл и телекоммуникации, которые будут расти вместе с инфляцией. Внутри сектора рекомендую выбирать частные компании с низкой долговой нагрузкой и способные выплачивать дивиденды, — добавил Чечерин.

Однако возможность получить хорошую дивидендную доходность в сложившейся ситуации маловероятна даже при ставке на крупнейших экспортеров, считает управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

— Из действенных санкций для Запада остается только полное или частичное эмбарго на нефть и газ, что в текущих условиях уже не представляется невероятным. Безусловно, это будет ударом для западных экономик, но сейчас решения принимаются не по экономическим, а по политическим мотивам. Наибольшую вероятность дивидендов я вижу в сегменте удобрений: «Акрон», «ФосАгро», — пояснил эксперт.

Впрочем, несмотря на все трудности, тема инвестиций будет, как ни странно, становиться все более популярной, прогнозирует Александров.

— Теперь внутреннее финансирование — единственный путь для экономики. Думаю, мы будем расти вширь: будет увеличиваться количество эмитентов акций и облигаций, российские IPO станут более массовыми. Поэтому жду дальнейшего роста роли частного инвестора на фоне ухода нерезидентов с рынка и развития инфраструктуры для физических лиц, — говорит он.

Кроме того, для российских инвесторов остаются открытыми азиатские биржи, которые дают возможность инвестировать в мировые рынки, добавил главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев.

— Среди зарубежных площадок, можно обратить внимание на рынок Индии, Индонезии, а также Гонконга. Ликвидность этих рынков неплохая, при этом представлен широкий ассортимент интересных акций, — объяснил эксперт.

Материал предоставлен ФГ «Финам»