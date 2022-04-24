Застройщик получил землю на улице Титова под решение проблемы долгостроев

Губернатор Новосибирской области рекомендовал мэрии Новосибирска предоставить земельный участок площадью 11462 кв. м на ул Титова для многоэтажной жилой застройки в аренду без проведения торгов компании ООО «Специализированный застройщик ДСК КПД-Газстрой» для реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП) «Многоквартирный многоэтажный дом по улице Титова в Ленинском районе города Новосибирска».

На предоставленном участке в течение трех лет застройщик должен построить объект площадью не менее 133 тыс кв метров. При этом 493 кв метра в объекте или не менее 3,7% от возведенной площади компания должна передать обманутым дольщикам.

Кроме того, застройщик должен вложить по 16 млн рублей в завершение двух долгостроев. Первый расположен на ул Невельского (ЖКС «Держава-Н»), второй на улице 1-я Родниковая, 24/2 стр (ТСЖ «Ключ-Камышенское»). Строившие их компании не исполнили свои обязательства по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство указанных многоквартирных домов.

Дом на Родниковой входит в список долгостроев, которые Министерство строительства региона планирует решить с помощью привлечения механизма помощи обманутым дольщикам ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства»

— Сегодня с применением этого механизма решаются проблемы 40 проблемных объектов области. Заключены соглашения в отношении 24 объектов, из которых 8 домов будут достроены, дольщикам оставшихся 16 — выплачиваются компенсации. Выплаты уже получили 1 152 дольщика на общую сумму более 1, 6 млрд рублей — это средства областного и федерального бюджетов. В отношении еще 11 объектов Правительством Новосибирской области подготовлены и направлены ходатайства в ППК «Фонд». Дополнительно планируется направить ходатайства в отношении еще 5 объектов, —сообщила на минувшей неделе пресс-служба правительства со ссылкой на исполняющего обязанности министра строительства Алексея Колмакова.

В бюджете Новосибирской области на софинансирование с ППК «Фонд» на 2021-2023 годы заложено более 1, 5 млрд рублей, планируемое финансирование со стороны ППК «Фонд» за три года составит 5, 4 млрд рублей.

ГК «КПД-Газстрой» возводит в Ленинском районе Новосибирска микрорайон «Чистая слобода».