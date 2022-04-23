Забивные металлические сваи — виды, преимущества

Нужно учитывать конструктивные особенности конструкции, обращать внимание на способ установки и размеры. Преимущества можно оценить непосредственно после установки.

Классификация свай

Успешное применение металлических забивных свай в военной сфере навело на мысль использовать изделия в гражданском строительстве. Классификация выделяет различия, помогает определить нужное количество для возведения различных объектов.

Сваи из двух основных групп различают по нижней части. Первая категория имеет заостренный конец, помогающий входить в землю без подготовленных отверстий. Во второй группе острие будет отсутствовать. Для замены фиксируют специальные элементы, позволяющие присоединится для ухода на значительную глубину (5-90 м).

Используют механический и технический методы установки. С помощью молота или кувалды будет несложно вогнать короткие сваи самостоятельно. Длинные изделия нуждаются в подключении копрового аппарата. Мощность будет вырастать постепенно, есть возможность определить отклонение и выровнять сваю.

Для изготовления основной трубы применяют стальные или чугунные сплавы. Поверхность подвергается оцинковке для устранения коррозии. Надежная защита связана с полимерным покрытием, способным усилить прочность и не дать размножаться грибкам.

Забивные сваи рассчитаны на длительную эксплуатацию, доходящую до 130-150 лет. Подходят для строительства капитальных и временных сооружений.

Преимущества забивных свай

Подробное описание вместе с характеристиками находят в разделе каталога. Поиск в режиме онлайн приведет в интернет-магазин, где представлена сертифицированная продукция от производителя. Стоимость заметно снижена, особенно при оформлении оптовой партии забивных свай. Установка производится высококвалифицированными мастерами после доставки.

Прочный металл избавляет от принятия особых мер предосторожности при транспортировке и складировании. Строительная площадка не нуждается в выравнивании, подготовке отверстий и устранении перепадов по высоте. Разработано несколько вариантов расположения. Для высотных домов понадобится свайное поле. Копровые агрегаты арендуют или задействуют любую базовую машину после подвески специального оборудования. На забивку одной сваи уйдет 3-4 минуты. Установка фундамента может уложиться за 1 сутки. Соответственно резко сокращаются затраты (в среднем 30-50 %). Переход к возведению стен происходит незамедлительно. Не потребуется дожидаться месяца для созревания бетона, как в случае с ленточным фундаментом.

Металлические забивные сваи способны выдерживать постоянные нагрузки без потери свойств. Используются для постройки домов, мостов, эстакад, дорог, причалов.