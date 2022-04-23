Забивные металлические сваи — виды, преимущества

Нужно учитывать конструктивные особенности конструкции, обращать внимание на способ установки и размеры. Преимущества можно оценить непосредственно после установки.
Классификация свай
Успешное применение металлических забивных свай в военной сфере навело на мысль использовать изделия в гражданском строительстве. Классификация выделяет различия, помогает определить нужное количество для возведения различных объектов.
- Сваи из двух основных групп различают по нижней части. Первая категория имеет заостренный конец, помогающий входить в землю без подготовленных отверстий. Во второй группе острие будет отсутствовать. Для замены фиксируют специальные элементы, позволяющие присоединится для ухода на значительную глубину (5-90 м).
- Используют механический и технический методы установки. С помощью молота или кувалды будет несложно вогнать короткие сваи самостоятельно. Длинные изделия нуждаются в подключении копрового аппарата. Мощность будет вырастать постепенно, есть возможность определить отклонение и выровнять сваю.
- Для изготовления основной трубы применяют стальные или чугунные сплавы. Поверхность подвергается оцинковке для устранения коррозии. Надежная защита связана с полимерным покрытием, способным усилить прочность и не дать размножаться грибкам.
Забивные сваи рассчитаны на длительную эксплуатацию, доходящую до 130-150 лет. Подходят для строительства капитальных и временных сооружений.
Преимущества забивных свай
Подробное описание вместе с характеристиками находят в разделе каталога. Поиск в режиме онлайн приведет в интернет-магазин, где представлена сертифицированная продукция от производителя. Стоимость заметно снижена, особенно при оформлении оптовой партии забивных свай. Установка производится высококвалифицированными мастерами после доставки.
- Прочный металл избавляет от принятия особых мер предосторожности при транспортировке и складировании.
- Строительная площадка не нуждается в выравнивании, подготовке отверстий и устранении перепадов по высоте.
- Разработано несколько вариантов расположения. Для высотных домов понадобится свайное поле. Копровые агрегаты арендуют или задействуют любую базовую машину после подвески специального оборудования.
- На забивку одной сваи уйдет 3-4 минуты. Установка фундамента может уложиться за 1 сутки. Соответственно резко сокращаются затраты (в среднем 30-50 %).
- Переход к возведению стен происходит незамедлительно. Не потребуется дожидаться месяца для созревания бетона, как в случае с ленточным фундаментом.
Металлические забивные сваи способны выдерживать постоянные нагрузки без потери свойств. Используются для постройки домов, мостов, эстакад, дорог, причалов.
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