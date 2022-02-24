Из-за закрытия авиасообщения резко вырос спрос на железнодорожные билеты

По сообщению пресс-службы сервиса путешествий Туту.ру, авиакомпании сейчас определяют правила и сроки возвратов-обменов по отменённым рейсам. Скорее всего, это будет означать либо возврат денег, либо обмен на другой рейс, либо возврат ваучером. Сначала авиакомпании обрабатывают вопросы с ближайшими вылетами.

Авиакомпания «Победа» уже автоматически оформляет возврат денег за билеты всем клиентам отмененных рейсов. Пресс-служба Utair сообщила, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета. S7 планирует возвращать деньги полностью за отмененные рейсы. Аэрофлот предложит пассажирам отменённых рейсов полный возврат денег или перебронирование на другие даты или маршруты.

Не все авиакомпании закрыли продажи на уже отменённые рейсы. Из-за специфики работы систем GDS это может занять до двух дней. В своих расписаниях мы закрыли продажи на такие рейсы вручную, отметили в Туту.ру

РЖД было принято решение о введении дополнительных поездов из Сочи, Анапы, Адлера, Новороссийска, а также других южных российских городов, сообщает ГЛАС.ru. Спрос на ж/д билеты из Белгорода вырос почти в 8 раз, из Ростова — в 5 раз, из Воронежа и Ставрополя — примерно в 4 раза, из Краснодара — в 3,3 раза, из Брянска, Курска и Орла — в 1,5 раза. Уточняется, что в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны. В пресс-службе сети РЖД сообщили, что движение пассажирских поездов проходит в соответствии с расписанием. Вокзалы продолжают функционировать в штатном режиме.

Напомним, в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03.45 часов по московскому времени полёты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03.45 мск 02 марта 2022 года.

Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.